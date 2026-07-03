Así debes doblar el pantalón vaquero para ahorrar lugar en la maleta

El verano es un gran momento para irse de vacaciones, por lo que muchas personas ya han programado algunas escapadas a un lugar donde puedan descansar o relajarse. Sin embargo, la parte fea de todo es tener que armar la maleta, y es que es cuando debemos decidir lo que vamos a llevar, cuántas prendas iremos a usar y si podrá entrar todo sin excederse de peso y tener que pagar por exceso de equipaje. Por eso, hay un truco en el que podrás doblar tus pantalones mezclilla y así ahorrar espacio.

Uno de los grandes desafíos a lo que nos enfrentamos cada vez que salimos de viaje es en cómo armar la maleta, para que nos pueda caber todo, sin tener demasiados problemas y que no nos excedamos de equipaje; por lo que solemos hacer malabares para que ingrese todo, como así también dejar de lado algunas prendas que son básicas. Una de esas prendas que no pueden faltar es el pantalón de mezclilla o conocido como vaquero en otros países.

Una vez que hayas decidido la ropa que vas a llevar a tu viaje, es momento de comenzar a doblarlas, y el gran interrogante es saber qué sucede con los pantalones de mezclilla, los cuales se pueden arrugar fácilmente y la pregunta está si lo debemos colocar en perchas o doblados dentro de la maleta.

El truco para doblar el pantalón vaquero

Por eso, te vamos a compartir el truco para que puedas doblarlos fácilmente y ahorrar espacio en el equipaje y puedas disfrutar del verano. Además, este truco es sencillo porque no doblará la prenda.

Cómo doblar el pantalón de mezclilla y ahorrar espacio