La Selección Nacional de México regresa los relojes de lujo que les había entregado el creador de contenido Steve Will Do It

En los últimos días todo ha sido miel sobre hojuelas entre la Selección de México y la afición, pues pocas veces se ha visto tan unida a la afición con nuestro equipo nacional y no es para menos, pues el papel que están desenvolviendo en esta Copa Mundial de la FIFA 2026 ™ está siendo algo histórico.

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Dentro de esta fiebre mundialista todo el país se ha unido para apoyar a México y dentro de estos días, un influencer conocido como Steve Will Do It, quien había regalado relojes de lujo a cada uno de los seleccionados de este torneo, aunque todo dio un giro inesperado.

¿Qué pasó con los relojes que Steve Will Do It regaló a la Selección de México?

Aunque no pasó ni un día de que el influencer estadounidense había entregado los relojes para los jugadores de la selección de México, esta tarde del viernes, la Selección Nacional de México informó que en decisión con los jugadores, estos habían acordado regresar los regalos de acuerdo con el siguiente posteo en redes:

La SNM informa que de común acuerdo nuestros jugadores decidieron regresar al creador de contenido, @stevewilldoit los relojes que por iniciativa propia les había regalado.

De momento no se dieron a conocer los motivos específicos por los que estos habrían acordado regresar los relojes de la marca Rolex, aunque el momento en que el influencer se acercó al equipo parecía ser bien recibido.

La SNM informa que de común acuerdo nuestros jugadores decidieron regresar al creador de contenido, @stevewilldoit los relojes que por iniciativa propia les había regalado. — Selección Nacional (@miseleccionmx) July 3, 2026

¿Quién es Steve Will Do It, el influencer que regaló relojes a la Selección de México?

Stephen Deleonardis, mejor conocido en redes como Steve Will Do It, es un influencer quien se dedica a la creación de contenido de 27 años. Ha ganado gran popularidad gracias a sus videos de retos extremos, donde se le ha visto haciendo acrobacias, apuestas e incluso sorteos dentro de sus seguidores.

En los últimos días, ganó mayor popularidad luego de que apostara a que México vencía a Ecuador en el juego de los 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™, donde ganó 2 millones de dólares y presuntamente con la ganancia fue que habría comprado los relojes que le fueron regresados.