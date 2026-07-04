MasterChef 24/7: la elegante manicura de la Chef Zahie que es perfecta para cocineras y chefs

En la cocina profesional, cada detalle cuenta. Desde la técnica para preparar un platillo hasta la higiene personal, la imagen de un experto culinario también refleja disciplina y profesionalismo. En ese sentido, la Chef Zahie Téllez, jueza de MasterChef 24/7, ha demostrado que es posible lucir elegante sin dejar de cumplir con las exigencias de una cocina de alto nivel. Esta es la manicura con la que impone tendencia.

MasterChef 24/7: la elegante manicura de la Chef Zahie

Uno de los aspectos que ha llamado la atención entre los seguidores del programa es la discreta manicura francesa de la jueza de MasterChef México 2026, un estilo clásico que se caracteriza por una base en tonos nude o rosa natural y una fina línea blanca en las puntas de las uñas.

Este diseño se ha mantenido como uno de los favoritos durante décadas porque transmite limpieza, un aspecto muy importante para una cocinera o una chef. Además, al llevarse en uñas cortas o de longitud moderada, resulta una opción práctica para quienes trabajan manipulando alimentos o realizan actividades que requieren el uso constante de las manos.

La elección de la Chef Zahie no parece casual. A lo largo de MasterChef 24/7, la experta ha insistido en que la higiene dentro de la cocina es un aspecto que nunca debe pasarse por alto. Incluso ha llamado la atención de los participantes por prácticas que comprometen la inocuidad de los alimentos.

La jueza de MasterChef 24/7 demuestra que una manicura francesa en uñas cortas puede ser la combinación ideal entre elegancia, profesionalismo y la practicidad.|Facebook Zahie Téllez

Por qué la manicura francesa es perfecta para cocineras y chefs

En cuanro al estilo de la manicura, para las chefs la clave está en optar por una versión minimalista: uñas cortas y una línea blanca muy delgada. El resultado es un look profesional, pulcro y atemporal. En ese contexto, este diseño ofrece varias ventajas para cocineras y chefs:



Proyecta una imagen pulcra y profesional.

Disimula mejor el crecimiento natural de la uña.

Es fácil de combinar con cualquier uniforme.

Al llevarse corta, resulta más cómoda para las tareas diarias en la cocina.

Mantiene un aspecto elegante sin ser llamativa.

Si bien las normas sobre el uso de esmalte pueden variar según el establecimiento o las regulaciones sanitarias aplicables, muchas cocinas profesionales prefieren uñas cortas y bien cuidadas para facilitar la higiene y reducir riesgos durante la manipulación de alimentos.

La Chef apuesta por un estilo discreto que complementa su imagen profesional.|Facebook Zahie Téllez

Más allá de sus críticas exigentes y sus consejos culinarios, Zahie Téllez también se ha convertido en un referente de estilo discreto. Su manicura francesa confirma que la elegancia no está reñida con la funcionalidad y que los clásicos siguen siendo una apuesta segura para quienes desean lucir impecables dentro y fuera de la cocina.

No te pierdas MasterChef 24/7 en Disney+ y de lunes a viernes en punto de las 8:30 pm y los domingos a las 8:00 a través de Azteca UNO.