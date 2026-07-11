5 mejores aceites que reparan tus puntas abiertas en verano

Durante esta temporada es normal que el pelo se vea más deteriorado dado que está expuesto a agentes externos. Si quieres darle protección a tu melena pues te recomendamos los mejores aceites para las puntas abiertas.

La importancia de los aceites para el caballo es que:



Reparan la fibra capilar

Proporcionan nutrición

Restauran el brillo

Protegen contra las agresiones

Conservan la hidratación

¿Cuáles son los mejores aceites para las puntas abiertas?

Aceite de Kérastase para rizos nutridos y sedosos

Este es un aceite capilar y protector térmico que contiene aceite de coco. Es muy recomendable para el cabello rizado porque mantienen tus bucles brillantes mientras que los nutre. No crea sensación de apelmazamiento, priorizando el movimiento y la definición.

Aceite de Olaplex para las puntas abiertas

Con tres gotas es suficiente para recuperar tu pelo. Debes aplicarlo en el pelo húmedo antes de usar herramientas de calor para poder protegerlo. Para un brillo extra lo puedes agregar sobre el cabello seco.

cabello verano

Aceite en seco India Dry

Este aceite tiene una fórmula transparente con aceite de moringa y argán que aporta nutrición, protección UV, brillo y control del encrespamiento mientras ayuda a proteger el cabello frente a las agresiones externas y la exposición solar.

Aceite de Nuxe

Es una gran opción para incluir en tu rutina porque no solo sirve para hidratar tu melena, sino que también lo podrás utilizar tanto en el rostro como en el cuerpo. Lucirás un brillo oro rosado iridiscente en la piel mientras que la nutres.

Aceite de Sol de Janeiro

Por último, tenemos este estilo con acabado satinado y elegante. Promociona brillo e hidratación, reparando las puntas abiertas, sino que envolverá a tu melena un aroma con el que dejarás un recuerdo imborrable a cada paso.