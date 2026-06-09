Los mejores consejos para que tu orquídea tenga flores de nuevo

Si después de una larga temporada has visto que tu orquídea no da flores de nuevo, no dejes que el pánico te domine; aunque parezca que todo se ha acabado, no es así, ya que es una situación que tiene solución; para ello hay que aplicar algunos trucos.

Para que puedas recuperar tu flor favorita, te detallaremos los mejores consejos que puedes hacer en esos casos; logrando que tenga nuevamente flores, va a lucir espectacular.

¿Cómo puedo recuperar una orquídea?

Si ves que tu orquídea no da flores de nuevo, no vayas a tirarla; es usual que muchas personas piensen que ya se murió cuando en realidad no es así. Para ello se recomienda los mejores consejos, sencillos cambios que harán un buen efecto:

Procura que tenga buena luz; posiblemente no reciba la suficiente y afecte su florecimiento. Opta por cambiarla de sitio donde reciba luz indirecta y filtrada de 6 a 8 horas.

Su nutrición es fundamental; aplica abono especialmente diseñado para ellas, aplícalo después de la floración para ver un buen crecimiento.

Cambia las temperaturas; mantenerse en un lugar estable no es lo mejor, debido a que está acostumbrada a los descensos de grados. Por la noche, cámbiala de lugar a una habitación más fresca.

La humedad ambiental es necesaria para ellas; aplica un humidificador para poder crear ese ecosistema.

¿Cómo saber si una orquídea está muerta?

Es importante que sepas identificar cuándo una orquídea está muerta o se encuentra en periodo latente, ya que con facilidad podemos confundirlas y pensar que ya no tiene salvación el ejemplar.

Cuando ya está muerta, va a presentar hojas completamente marrones o negras, las cuales suelen ser blandas al tocarlas, además de que ya no muestra tejido verde en ninguna sección, incluyendo sus raíces. Esa es una señal de que ya no hay más solución.

Por eso hay que aplicar los mejores consejos que te dimos; de esta manera observaremos que tendrá un buen crecimiento, logrando que tenga flores de nuevo y luzca como nueva.