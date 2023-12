Estamos a solo unas semanas de concluir el 2023, una buena temporada para rituales y cambios que tienen el propósito de aprovechar el cambio de energías. Sin embargo, el Feng Shui tiene una visión particular de ciertos elementos de uso personal y cotidiano como los perfumes. Si eres una persona olfativa y ambiciosa, seguramente la idea de conocer qué perfumes te atraerán dinero en 2024 no te será indiferente.

Sin embargo, primero hay que tener en cuenta que el Feng Shui es una práctica que proviene de la antigua China y que considera que la distribución de los espacios y objetos en el hogar influye en las energías que te envuelven de forma cotidiana. Por lo tanto, no es de extrañar que nos brinde un acercamiento a qué perfumes te atraerán dinero en 2024.

¿Cuáles perfumes te atraerán dinero en 2024, según el Feng Shui?

Tal vez no habías pensado que una de las claves para empezar bien el siguiente año va de la mano con la fragancia que utilices. Al respecto, el Feng Shui indica que sus componentes y notas olfativas aportan las energías que requieres para terminar satisfactoriamente bien el año y comenzar el próximo con ingresos en el bolsillo y abundancia en otras áreas de tu vida.

En este sentido, lo que responde a qué perfumes te atraerán dinero en 2024 son aquellos elaborados con bergamota o pera del Bey, una fruta cítrica de pequeño tamaño muy similar a la pera. Aunque su sabor es agrio, es muy aprovechado por la industria de los perfumes y aceites esenciales. Algunos perfumes con notas de bergamota son el Allegoria Bergamote Calabria de la marca Guerlain, L’Interdit de Givenchy y The Only One de Dolce & Gabbana.

Otro aspecto a tener en cuenta sobre qué perfumes te atraerán dinero en 2024 es su zona de aplicación para resultados más óptimos en el flujo de energía. Por lo que, asegurate utilizarlo en puntos que se relacionan con el pulso y la circulación de la sangre.

Ahora bien, si no te preocupa qué perfumes te atraerán dinero en 2024 pero sí tu futuro en el romance y la vida en pareja, ciertamente el Feng Shui también puede ayudarte. En este sentido, nos señala que la clave son las fragancias con notas de rosa como el Rose Goldea de la marca Bulgari, ya que simboliza el romanticismo y considera que es la reina del jardín.

