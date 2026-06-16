5 mejores cortes de cabello media melena que te harán ganar volumen

Los cortes de cabello son grandes aliados para quienes buscan ganar un poco de volumen. Las capas son el principal componente para lograr este objetivo y sobre todo si llevas el pelo a media melena ya que la longitud ayuda mucho.

Si estás pensando en un cambio de look, pero no quieres que sea tan drástico pues estas son grandes opciones ya que son favorecedores. Cada uno de ellos le aportará volumen a tu melena.

¿Cuáles son los mejores cortes de cabello?

Media melena estilo shag

El corte shag es uno de los cortes en tendencia y se posiciona como el rey de las capas. Puedes llevarlo en diferentes longitudes por lo que puedes elegir el que mejor vaya contigo.

Opta por la media melena que es un estilo ideal para conseguir textura y lograr un aspecto desenfadado y es genial para cabellos con ondas o rizos.

|Crédito: Pinterest

Media melena con capas y flequillo cortina

Luego tenemos este corte con capas que incluye escala en la parte delantera y se funde con un flequillo cortina. Esta combinación da una sensación de movimiento a la melena.

Ten en cuenta que el flequillo cortina siempre favorece sobre todo a los rostros con las facciones marcadas, largos o angulares.

Clavicut con capas largas

Por otro lado, tenemos este corte que va a la altura de la clavícula por lo que es una buena opción para resaltar la zona. Además, conseguirás un estilo sexy y juvenil. Es idea para un look casual, como también para suavizar un look ejecutivo.

El clavicut es un corte de pelo que aporta estilo al instante|Pinterest

Long bob con capas

El corte bob es un clásico que no pasa de moda por lo que en este caso debes inclinarte por el long bob. Este añade capas, sale de la rectitud que tiene el bob clásico para lograr una mezcla entre el pasado y los looks más modernos. Es muy versátil por lo que puedes usarlo con ondas suaves y liso.

Butterfly

Por último, tenemos el corte mariposa que ayuda a suavizar los rasgos y brinda un toque femenino. Es perfecto si lo que buscas es a la vez, longitud, volumen y movimiento en tu melena.