Los 10 mejores cortes de pelo para rostro alargado y delgado

Para un nuevo corte de pelo es importante tener en cuenta nuestros rasgos y los consejos de los especialistas. Es por esto que si tienes el rostro alargado debes tener en cuenta los estilos que van mejor contigo.

Lo que mejor queda en este tipo de rostros es el pelo corto ya que permite cambiar por completo la dinámica pelo corto del rostro, haciendo que se vea más armonioso y favorecedor.

¿Cuáles son los mejores cortes de pelo para rostro alargado?

Bob corto con volumen lateral

Este es un corte que se lleva a la altura de la mandíbula o ligeramente más abajo y favorece porque ensancha visualmente la zona inferior del rostro.

Pixie con flequillo lateral o recto

Aquí nos encontramos con un flequillo que acorta la frente y rompe la verticalidad por lo que es ideal para este tipo de rostros. Favorece porque da dinamismo y amplitud a la expresión.

Corte a capas con movimiento en los lados

Luego tenemos este corte con capas suaves y desfiladas que crean efecto de redondez. Esto lo que hace es favorecer porque aporta textura y volumen en los costados.

Bob asimétrico con onda suave

Un corte que se caracteriza por un lado un poco más largo y ondas ligeras, favorece porque suaviza y equilibra la longitud, creando frescura.

Corte garçon con volumen lateral

En este caso tenemos un corte muy corto en la nuca, con mechones más largos en laterales. Favorece porque estiliza sin alargar demasiado y aporta personalidad".

Bob con flequillo largo y recto

El bob a la altura del mentón, o incluso más arriba, tiene el poder de acortar las facciones. Puedes sumarle un flequillo largo y recto para ocultar la frente.

Long bob con capas ocultas

Esta es la opción menos arriesgada para las que no están muy convencidas de deshacerse por completo de su melena.

Con flequillo cortina

Aquí tenemos un long bob con flequillo que se caracteriza por capas y un toque de textura que añade volumen a los laterales. Se trata de un flequillo cortina que permite crear un triángulo en el rostro que equilibra las facciones.

Bixie

Cuando hablamos de bixie nos referimos a una combinación entre un bob con un pixie. Ayuda a acortar las facciones en la vertical y ganas volumen en los laterales.

Shaggy bob

Por último, tenemos este corte que se concentra el volumen en la parte de arriba de la cabeza .Para estos rostros se recomienda trabajar con capas más largas por arriba y llevar todo el volumen a los lados.