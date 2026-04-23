Los 5 mejores diseños de uñas tailandesas para usarlas en manicuras cortas

Los diseños de uñas tailandesas se destacan por ser un estilo que fusiona el minimalismo, las decoraciones precisas y, al final, se aplican algunos toques de opulencia, haciéndolos llamativos a las personas por su aspecto llamativo y elegante al mismo tiempo.

Usualmente pensamos que solamente es para uñas largas, pero no es así; te detallaremos las 5 mejores opciones que puedes usar en manicuras cortas, las cuales te van a encantar.

¿Qué diseños de uñas son tendencia?

Las manicuras cortas tienen una amplia gama de opciones que pueden usar en sus manos, logrando embellecer su aspecto fácilmente. Para que puedas usar los mejores diseños de uñas tailandesas, te recomendamos emplear las siguientes opciones:

Efecto “aurora” : Aplica polvos con destellos y geles especiales para crear el brillo de la aurora boreal, siendo una gran opción para tu manicura.

: Aplica polvos con destellos y geles especiales para crear el brillo de la aurora boreal, siendo una gran opción para tu manicura. Relieve en oro : Donde se aplica gel de construcción 3D, para después aplicar polvo cromo dorado o plata.

: Donde se aplica gel de construcción 3D, para después aplicar polvo cromo dorado o plata. Pedrería Micro-bling : Aplican cristales o piedras pequeñas, siendo una gran alternativa elegante y minimalista, ideal si no quieres algo tan extravagante.

: Aplican cristales o piedras pequeñas, siendo una gran alternativa elegante y minimalista, ideal si no quieres algo tan extravagante. Gradientes “Blush” con arte en línea : Degradado circular en rosa, para encima colocar líneas blancas o negras, ya sea que hagan lazos, estrellas o mariposas.

: Degradado circular en rosa, para encima colocar líneas blancas o negras, ya sea que hagan lazos, estrellas o mariposas. Mármol de cuarzo y resina: Diseño que imita la tonalidad de la piedra; se destaca por ser un estilo suave para tus manos y al mismo tiempo mantiene un aspecto elegante.

¿Qué color favorece las uñas cortas?

Con las manicuras cortas, hay que buscar colores que nos favorezcan. Aunque podemos usar tonalidades oscuras, hay que tener cuidado, ya que pueden dar la impresión de unas uñas más cortas.

Para evitar ese efecto visual, en los diseños de uñas tailandesas, pide el uso de colores neutros, beige, nude o pasteles, ya que te ayudarán a darle continuidad a tu mano. No esperes más y selecciona las mejores opciones para poder embellecer tus uñas en tu siguiente visita a la manicurista.