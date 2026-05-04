Exatlón México: Qué atletas podrían llegar a la gran final de la novena temporada según la IA

Benyamin Saracho se convirtió en el eliminado de la semana 31 de la novena temporada de Exatlón México y con ellos, los Rojos y Azules ya sólo quedan con los elementos dignos de las semanas cruciales, sin embargo, de acuerdo con la Inteligencia Artificial, existen algunos participantes que podrían llegar a la gran final y por estadística y porcentaje hacerse con el campeonato, en este sentido, la IA coloca a Humberto Noriega y a Mario Mono Osuna como los finalistas en la rama varonil, mientras que, Mati Álvarez y Paulette Gallardo son las elegidas por esta inteligencia para que disputen el trono en el ámbito femenil.

Te puede interesar: Exatlón México: Andrés Fierro responde ante las acusaciones de Liliana Hernández

¿Quiénes son los otros participantes que pintan para estar en la Gran Final?

Por otro lado, no podemos olvidar que están compitiendo dos caballos negros, Alexis Vargas y Adrián Leo. La Pesadilla Ninja ha sido el novato revelación de la novena temporada de Exatlón México, y es que el peleador mexicano se volvió uno de los participantes a seguir, quien se ganó el cariño de la gente gracias a su efectividad.

De hecho, Mario Mono Osuna y todos los Rojos se dieron cuenta de esto por lo que incluso desplazaron a Koke Guerrero como uno de los rivales más peligrosos, y pusieron en primer sitio a Alexis Vargas, a quien catalogaron como el enemigo número uno de su entorno gracias a que siempre les ganaba los puntos más importantes.

En el otro lado contamos con Adrián Leo, el pelotero es otro de los Azules que también podrían pelear por el campeonato de la novena temporada. Una de las principales razones por las que Mufasa pudiera estar en el desenlace del reality deportivo es que, su rivalidad con Mario Mono Osuna lo ha llevado a ser mejor conforme pasa el tiempo.

Pasando en el lugar de las mujeres, quien es una fiel contendiente por el trofeo de la marca es Evelyn Guijarro, la vigente campeona de Exatlón México tendría que pelear por retener la corona y de igual manera en una de esas da la sorpresa y llega a la Gran Final para regalarnos la final que todo fánatico del reality deportivo quiere, Mati Álvarez contra Sniper.

