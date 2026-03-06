¡ATENTO! Checa los mejores tips para que no tengas fuga de gas en tu casa

Nadie está exento de los accidentes que se presentan en casa. Uno de los más peligrosos es el de una fuga de gas, por ello es importante conocer cuáles son las maneras de prevenir o incluso actuar cuando se presiente o se confirma una fuga en tu hogar. Desde identificar los olores hasta dispositivos electrónicos que ayudan en caso de emergencias. Presta atención a la siguiente información.

¿Cómo prevenir y qué hacer en caso de una fuga de gas?

Sabiendo que las situaciones adversas ocurren todos los días, se debe estar en atención para cuidar completamente lo que ocurre alrededor de los electrodomésticos o herramientas con uso de gas. La detección temprana es clave, por lo que cualquier indicio es mejor corroborarlo a la brevedad. Y sin más… estos son consejos y acciones a concretar en caso de una fuga de gas.

¿Cuáles son señales claras de una fuga de gas?

El primer elemento es el olor penetrante del gas, el cual se asemeja al del huevo podrido. Por ello, si esto ocurre… debes actuar de inmediato cerrando la fuente y ventilando lo antes posible.

Otra situación es escuchar sonidos extraños o silbidos en las fuentes de gas como mangueras o tubos por donde pasa.

Una tercera posibilidad recae en el cambio en el color de la flama de artefactos como la estufa. Si esto pasa de manera extraña sin razón alguna, cierra de inmediato el gas.

Y una última posibilidad recae en sensaciones como mareos, dolor de cabeza, debilidad o náuseas mientras te encuentras en la cocina.

¿Qué hacer en caso de comprobarse una fuga de gas?

El primer escenario está posicionado en una posible fuga, donde la manera más segura de comprobarlo recae en aplicar agua con jabón en las conexiones del tanque o las mangueras. Si se empiezan a generar burbujas, seguramente hay un escape de este elemento. Por ello es importante no comprobar nunca con cerillos o encendedores ni prender o apagar interruptores… pues una chispa podría ser fatídica.

Por ello, cierra las llaves de inmediato, abre todo lo que puedas para que salga el gas y llama a un experto para que revise y te ayude a reparar el daño. Obviamente la prevención es clave, por lo que debes checar cada cierto tiempo tus instalaciones. Incluso puedes comprar dispositivos que te alertan de una u otra forma cambios con este tipo de situaciones… donde tu vida entra en riesgo de accidentes.