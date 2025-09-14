Bellakath dona más de 100 mil pesos a víctimas de la explosión de pipa de gas en Iztapalapa

La reggaetonera Bellakath dejó ver su lado más humano tras donar más de 100 mil pesos destinados para insumos médicos que ocupen las víctimas de la explosión de una pipa de gas en Iztapalapa, hecho que dejó un saldo de 13 personas fallecidas y al menos 90 heridos.

Ante la gravedad del hecho, este sábado, la intérprete de ‘Gatita’ y exparticipante de ‘Enamorándonos’, compartió a través de sus redes sociales una captura de pantalla de una transferencia bancaria por el monto de 121 mil pesos destinados a una de las cuentas de donativos para comprar material de curación para las víctimas.

Crédito: Instagram@labellakath

No obstante, expuso cómo su equipo de trabajo preparaba las cajas con insumos médicos para entregarlos en los hospitales donde se encuentran los heridos e invitó a la comunidad a apoyar.

Esto se sabe de la explosión de una pipa de gas en Iztapalapa

El siniestro se produjo el pasado miércoles 10 de septiembre en el Puente de La Concordia, en los límites de la capital con Nezahualcóyotl, en el Estado de México, en la salida a Puebla. De acuerdo con la Fiscalía capitalina, el accidente ocurrió cuando un “objeto sólido” golpeó el tanque de gas de la pipa, rompiendo el casquete, lo que derivó en la fuga de gas y su posterior ignición.

Por otra parte, este sábado, la jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, lamentó la muerte de Alicia Matías, la abuelita que salvó la vida de su nieta durante las llamas, las cuales, alcalizaron una altura de hasta 30 metros, según autoridades locales.

Además de Bellkath, otras influencers como Camila Souza, Tammy Parra y Karely Ruiz se han solidarizado con las víctimas, no sólo con insumos médicos, sino también llevando alimentos y bebidas a los familiares que esperan actualización del estado de salud de los afectadosafuera de los hospitales.

