5 mensajes para darte cuenta si un hombre ya no te quiere

Si tienes dudas sobre los sentimientos de tu pareja hacia ti, es importante que prestes atención a pequeños detalles que por lo general se dejan pasar de largo. La base siempre está en la comunicación.

Debes prestar atención a cuestiones como si su forma de hablar o escribirte a cambiado. Las señales son claras por lo que debes mantenerte atenta para saber qué decisión tomar.

¿Cuáles son los mensajes para estar alerta?

Respuestas cortas

Una de las principales señales es que te envíe respuestas cortas y poco elaboradas como el ”OK”, “Sí”, entre otras. Seguramente notarás que tarda mucho en responder y cuando lo hace no tiene intención de continuarla. Esto sorprende sobre todo si antes respondía con rapidez.

No inicia conversaciones

Otra de las alertas es cuando no quiere comenzar una conversación por lo que para iniciar el contacto tienes que dar siempre el primer paso. Esto puede indicar que el otro no tiene interés en mantener una conversación.

No se preocupa por ti

También debes tener en cuenta cuando no hace preguntas sobre cómo estuvo tu día, qué te sucede o qué piensas. Si ya no muestra curiosidad en ti pues el amor se está debilitando.

No hay planes

Debes tener en cuenta que si ya no muestra interés en los planes o los cancela es que ya no está interesado en seguir una relación contigo. Pueden aparecer frases como ya veremos o te aviso.

Distancia emocional

Por último, tenemos esta alerta que es cuando ellos no muestran un cariño a ti. Puedes notar que no hay palabras de cariño, no hay muestras afectuosas. Se puede ver que no conversa, no hay complicidad ni romanticismo.

Debes estar alerta a estas cuestiones para poder saber si tu pareja ya no siente lo mismo por ti y que te prepares para elegir que quieras.