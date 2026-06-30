3 Snacks ecuatorianos fáciles de preparar para disfrutar del partido México vs. Ecuador este 30 de junio

Mañana martes 30 de junio, la Selección Nacional se enfrentará a la Selección de Ecuador, en los 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, en lo que se perfila como uno de los encuentros más esperados de toda la jornada, y si planeas disfrutar del partido en compañía de la familia o de amigos y quieres sorprenderlos, toma en cuenta estas 3 recetas de snaks imperdibles de inspiración ecuatoriana.

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3 recetas de snacks fáciles de preparar para disfrutar del encuentro entre México vs. Ecuador

Sin lugar a dudas, la contienda entre México y Ecuador dentro de los 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ es la oportunidad perfecta para pasar un buen momento de convivencia, y parte fundamental de la contienda son las botanas; ya sean los bolones de verde, empanadas de viento o los patacones con queso, cualquiera de estas 3 rectas se robará el protagonismo de uno de los partidos más esperados de toda la jornada mundialista.

Bolones de verde

Para preparar este snack a base de plátano verde, es necesario cocinar los bananos en agua con sal hasta ablandar, para después triturarlos mientras estén calientes y llevarlos al fuego con mantequilla y sal hasta formar una masa, para después rellenarla con queso o chicharrón, para moldearlos en pequeñas esferas que deberás freír por un momento para dar ese toque crujiente e inigualable.

Bolones de verde|Layita

Empanadas de viento

Esta botana requiere mezclar 2 tazas de harina con una cucharada de polvo de hornear, media de sal, 1 de azúcar y 2 de mantequilla. Agrega una taza de agua tibia de a poco hasta formar una masa suave que debe reposar por algunos minutos, para formar discos que debes rellenar con queso mozzarella. Antes de freír, sella los bordes y báñalos en aceite caliente de manera uniforme para que se inflen, espolvorea con azúcar y disfruta.

Empanadas de viento|Recetas Ecuatorianas

Patacones con queso

Para esta receta debes pelar dos plátanos verdes, cortarlos en rodajas gruesas y freírlos hasta que se sientan blandos sin llegar a freírlos; posteriormente, debes hacer un puré con las rodajas para formar una especie de masa que debes freír hasta quedar crujiente. Una vez que se escurra, puedes bañar con sal al gusto y queso fresco o mozzarella.

Patacones con queso|Recetas ecuatorianas

Dentro de la fiebre mundialista, la convivencia y las botanas juegan un papel fundamental, por lo que con cualquiera de estas 3 ideas resultará una gran idea para sorprender a todos.