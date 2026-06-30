3 Snacks ecuatorianos fáciles de preparar para disfrutar del partido México vs. Ecuador este 30 de junio
Descubre cinco botanas tradicionales de Ecuador que puedes preparar fácilmente para disfrutar el Mundial 2026.
Mañana martes 30 de junio, la Selección Nacional se enfrentará a la Selección de Ecuador, en los 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, en lo que se perfila como uno de los encuentros más esperados de toda la jornada, y si planeas disfrutar del partido en compañía de la familia o de amigos y quieres sorprenderlos, toma en cuenta estas 3 recetas de snaks imperdibles de inspiración ecuatoriana.
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3 recetas de snacks fáciles de preparar para disfrutar del encuentro entre México vs. Ecuador
Sin lugar a dudas, la contienda entre México y Ecuador dentro de los 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ es la oportunidad perfecta para pasar un buen momento de convivencia, y parte fundamental de la contienda son las botanas; ya sean los bolones de verde, empanadas de viento o los patacones con queso, cualquiera de estas 3 rectas se robará el protagonismo de uno de los partidos más esperados de toda la jornada mundialista.
Bolones de verde
Para preparar este snack a base de plátano verde, es necesario cocinar los bananos en agua con sal hasta ablandar, para después triturarlos mientras estén calientes y llevarlos al fuego con mantequilla y sal hasta formar una masa, para después rellenarla con queso o chicharrón, para moldearlos en pequeñas esferas que deberás freír por un momento para dar ese toque crujiente e inigualable.
Empanadas de viento
Esta botana requiere mezclar 2 tazas de harina con una cucharada de polvo de hornear, media de sal, 1 de azúcar y 2 de mantequilla. Agrega una taza de agua tibia de a poco hasta formar una masa suave que debe reposar por algunos minutos, para formar discos que debes rellenar con queso mozzarella. Antes de freír, sella los bordes y báñalos en aceite caliente de manera uniforme para que se inflen, espolvorea con azúcar y disfruta.
Patacones con queso
Para esta receta debes pelar dos plátanos verdes, cortarlos en rodajas gruesas y freírlos hasta que se sientan blandos sin llegar a freírlos; posteriormente, debes hacer un puré con las rodajas para formar una especie de masa que debes freír hasta quedar crujiente. Una vez que se escurra, puedes bañar con sal al gusto y queso fresco o mozzarella.
Dentro de la fiebre mundialista, la convivencia y las botanas juegan un papel fundamental, por lo que con cualquiera de estas 3 ideas resultará una gran idea para sorprender a todos.