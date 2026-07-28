Así debes mezclar bicarbonato de sodio y pasta dental para obtener un poderoso limpiador
Esta combinación te ayudará a quitar la suciedad mucho más rápido y sin químicos.
Actualmente se han vuelto virales los trucos de limpieza caseros que dejan atrás a los productos tradicionales que cuentan con químicos que pueden ser perjudiciales. En este caso te vamos a contar sobre una mezcla casera de pasta dental y bicarbonato de sodio que ayuda a remover manchas adheridas y marcas que quedan en algunas superficies de vidrio. Ten cuidado porque mal aplicado puede ocasionar rayones o daños.
La mezcla funciona debido a que cuenta con una capacidad abrasiva por el bicarbonato y agentes limpiadores que posee la pasta de dientes. Es una combinación ideal para quitar residuos de grasa, huellas y marcas de agua. Por otro lado, ten en cuenta que es solo para limpieza y no debes emplearlo para blanquear dientes. Este limpiador casero sirve para:
- Remover manchas adheridas.
- Eliminar huellas dactilares y marcas.
- Quitar residuos de grasa.
- Recuperar el brillo del vidrio.
- Limpiar objetos de cristal, como frascos o mesas con cubierta de vidrio.
¿Cómo crear el limpiador con bicarbonato y pasta dental?
Para poder crear este limpiador casero lo que debes hacer es mezclar una cucharada de bicarbonato de sodio y una pequeña cantidad de pasta dental blanca. Estos productos se deben colocar en un recipiente y mezclarse para obtener una preparación uniforme. En el caso que notes que es muy espesa puedes agregarle unas gotas de agua.
Se recomienda no preparar grandes cantidades ni tampoco conservar el sobrante debido a que la fórmula puede secarse y perder consistencia. Otro consejo es no combinarla con lavandina, amoníaco u otros limpiadores. El método está orientado principalmente a mamparas de ducha, frascos y mesas con cubierta de cristal.
Cuando vayas a aplicarlo debes hacer lo siguiente:
- Coloca una pequeña cantidad sobre una esponja o paño suave.
- Frota la superficie de vidrio con movimientos circulares.
- Deja actuar la mezcla durante uno o dos minutos.
- Retira el producto con un paño húmedo.
- Finaliza secando con un paño de microfibra para potenciar el brillo.
Si vas a aplicarlo en vidrio pues primero debes quitar el polvo y cualquier partícula que pueda rayar la superficie.