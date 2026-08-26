Mezclar cáscaras de naranja y canela: para qué sirve y quiénes lo recomiendan

Mezclar cáscaras de naranja y canela sirve principalmente para perfumar los ambientes y ayudar a neutralizar o disimular malos olores, además de crear una sensación aromática agradable en espacios como la cocina, el baño o el living. Por eso, el ambientador casero puede convertirse en una alternativa sencilla a los desodorantes comerciales.

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Más allá de la desodorización, el interés por esta mezcla natural y ambientador casero también está relacionado con la aromaterapia y con el efecto que determinados olores pueden tener sobre el estado de ánimo. Investigaciones sobre olfato y emociones han encontrado asociaciones entre determinados estímulos aromáticos y cambios en la percepción de bienestar, relajación o activación.

¿Cómo usar cáscaras de naranja y canela para eliminar los malos olores?

Una de las formas más sencillas de aprovechar esta combinación es preparar un aromatizante casero mediante calor. Este permite liberar al ambiente los compuestos volátiles responsables del olor característico de ambos ingredientes.

Para hacerlo en casa, se pueden colocar cáscaras frescas de naranja y algunos trozos o ramas de canela en una olla con agua. La mezcla se calienta a fuego bajo durante varios minutos, procurando que el agua no se evapore por completo. A medida que aumenta la temperatura, los compuestos aromáticos se liberan y perfuman el ambiente.

Estas son las principales ventajas de la combinación:



Aporta un aroma agradable: la naranja ofrece una nota cítrica y luminosa, mientras que la canela añade un fondo cálido, dulce y especiado.

la naranja ofrece una nota cítrica y luminosa, mientras que la canela añade un fondo cálido, dulce y especiado. Ayuda a disimular olores: su fragancia intensa puede reducir la percepción de aromas desagradables en determinadas zonas de la casa.

su fragancia intensa puede reducir la percepción de aromas desagradables en determinadas zonas de la casa. Es fácil de preparar: solo requiere ingredientes que muchas personas ya tienen en la cocina.

solo requiere ingredientes que muchas personas ya tienen en la cocina. Permite aprovechar las cáscaras: utilizar la piel de la naranja después de consumir la fruta ofrece una alternativa para reutilizar un residuo doméstico.

utilizar la piel de la naranja después de consumir la fruta ofrece una alternativa para reutilizar un residuo doméstico. Puede utilizarse en distintos ambientes: la cocina, el comedor, el recibidor o el baño son algunos de los espacios donde su aroma puede resultar agradable.

¿La naranja y la canela pueden generar bienestar a través de sus aromas?

La National Center for Complementary and Integrative Health (NCCIH), perteneciente a los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, explica que la aromaterapia utiliza aceites esenciales y que existe investigación sobre sus posibles efectos. En el caso de ambos ingredientes, pueden producir percepciones satisfactorias:



Sensación de frescura: el aroma cítrico de la naranja puede generar una impresión olfativa luminosa y refrescante.

el aroma cítrico de la naranja puede generar una impresión olfativa luminosa y refrescante. Sensación de calidez: la canela aporta un perfil especiado que suele asociarse con ambientes acogedores.

la canela aporta un perfil especiado que suele asociarse con ambientes acogedores. Experiencia agradable: un olor que resulta placentero puede contribuir a que una persona perciba el espacio como más confortable.

un olor que resulta placentero puede contribuir a que una persona perciba el espacio como más confortable. Asociación con recuerdos: los aromas pueden activar recuerdos y emociones debido a la estrecha relación entre el sistema olfativo y las áreas cerebrales involucradas en la memoria y las emociones.

En el hogar, no es necesario recurrir a aceites esenciales concentrados para disfrutar de la combinación. Las cáscaras de naranja y la canela pueden proporcionar un aroma natural y agradable mediante una preparación sencilla.

Eso sí, hay que tener algunas precauciones. Si se prepara la mezcla en una olla, nunca debe dejarse calentando sin supervisión, porque el agua puede evaporarse y existe riesgo de que el recipiente se queme. También conviene mantenerla fuera del alcance de niños y mascotas.