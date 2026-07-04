MasterChef 24/7: Cuál es el orden correcto para lavar los trastes y que la cocina quede impecable
Aunque suene increíble, lavar los trastes de manera ordenada es una forma de mantener los espacios limpios y por eso en MasterChef 24/7 es una tarea importante.
Lavar trastes suele considerarse como una tarea demasiado aburrida y hasta pesada, pero es fundamental hacerlo para no acumular suciedad en la cocina, ya sea en una de uso doméstico o profesional igual a la de MasterChef 24/7. La buena noticia es que cuando se hace de la forma adecuada, se vuelve mucho más fácil y los resultados son mejores para garantizar un espacio impecable.
Esto implica seguir un orden específico con los utensilios para evitar que la grasa y restos de comida se impregnen. Al mismo tiempo es una forma de ahorrar agua y prolongar la duración de vasos, sartenes y platos, pues no irán deterionándose con malas técnicas.
¿Los vasos van primero? Este es el orden ideal para lavar trastes en cocinas como la de MasterChef 24/7
- Vasos o tazas. Comienza con los vasos o tazas en las que solo se sirvieron bebidas o alimentos muy ligeros (como una porción de fruta o yogur). Esto porque los estarás tallando con jabón limpio y mantendrá alejado el molesto olor a "choquia", que se presenta cuando la esponja ya tiene restos acumulados.
- Cubiertos. El segundo paso es lavar todos los cubiertos que se utilizaron tanto en la preparación de los alimentos como en la mesa. Primero dales una enjuagada rápida con agua para que la suciedad se desprenda sin tener que hacer demasiado esfuerzo.
- Platos y bowls. Luego prosigue con los platos; ya sea hondos, planos, chicos y grandes. Es importante que te cerciores de que no tengan restos de comida. También es momento de lavar los bowls y recipientes que se usaron para poner al centro, como ensaladeras o salseros.
- Ollas, sartenes y cacerolas. El último paso para lavar los trastes al estilo MasterChef 24/7 y dejar todo bien limpio después de cocinar, es lavar todas las ollas, cacerolas y sartenes que usaste para la cocción de tus alimentos. Deja los que tengan grasa pegada al final y mientras ponles un poco de agua tibia para que la suciedad se desprenda de los bordes.