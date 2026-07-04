MasterChef 24/7: Cuál es el orden correcto para lavar los trastes y que la cocina quede impecable

Lavar trastes suele considerarse como una tarea demasiado aburrida y hasta pesada, pero es fundamental hacerlo para no acumular suciedad en la cocina, ya sea en una de uso doméstico o profesional igual a la de MasterChef 24/7. La buena noticia es que cuando se hace de la forma adecuada, se vuelve mucho más fácil y los resultados son mejores para garantizar un espacio impecable.

Esto implica seguir un orden específico con los utensilios para evitar que la grasa y restos de comida se impregnen. Al mismo tiempo es una forma de ahorrar agua y prolongar la duración de vasos, sartenes y platos, pues no irán deterionándose con malas técnicas.

El jabón y la esponja para lavar los trastes debe estar limpia en cada uso|Canva

¿Los vasos van primero? Este es el orden ideal para lavar trastes en cocinas como la de MasterChef 24/7