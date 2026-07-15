¿Por qué recomiendan mezclar la cáscara del aguacate con el vinagre?
No debes tirar las frutas de esta cáscara, teniendo en cuenta que podrás aplicarlo para tus plantas.
El aguacate es una de las frutas más consumidas a nivel mundial y que se destaca por su gran cantidad de beneficios que son ideales para la salud; pero que no sólo se usa para el consumo diario sino que es conocido por otras de sus funciones. En este caso, más allá de utilizarse como fruta, hay personas que reutilizan la cáscara y la mezclan con otros ingredientes, como con vinagre blanco y es un truco que sorprenderá a todos y podrás aplicar para la jardinería.
Entre las características que debemos mencionar del aguacate, es que es un superalimento rico en grasas monoinsaturadas, fibra, antioxidantes y que entre los beneficios más importantes hay que mencionar que se encuentran la protección cardiovascular al reducir el colesterol, el control del azúcar en sangre, y el aporte de potasio que regulará la presión arterial. Pero, no sólo puede consumirse diariamente, sino que los especialistas han compartido algunos trucos.
Beneficios del aguacate para las plantas
Por lo general, cuando comemos un aguacate, tendemos a pelarlo y sacar su cáscara, que luego procedemos a tirarla a la basura, pero estamos cometiendo un grave error, teniendo en cuenta que contiene una gran cantidad de nutrientes y propiedades que seguro desconocías. En este caso, tiene que ver con mezclarlo con vinagre y que podrás aplicar para tus plantas, debido a sus beneficios, entre los que se encuentran que mejora la vitalidad de las plantas; fortalece las raíces y contribuye al equilibrio natural del suelo.
@alacocinaconjacobina Mis hijos para esas plantitas que tenemos en casa que están un poco tristes, ustedes ven que les hace falta algo, ya les había dado el consejo del huevo, el cascarón y ahora algo más fácil mis hijos, el aguacate! Les ayuda maravillosamente a sus plantitas mis hijos #alacocinaconjacobina #tipdecocina #tipdecocinaconjacobina #aguacate #abonoparaplantas #abonoparaplantitas #cascaradeaguacate ♬ sonido original - Maestra Jacobina
Cómo mezclar vinagre con cáscaras de aguacate
- Lavar bien la cáscara para eliminar restos de pulpa y evitar fermentaciones
- Colocar todo en la licuadora, combinando los trozos de cáscara con la mezcla de vinagre y agua
- Licuar hasta obtener una textura homogénea y de color verdoso
- Colocar el líquido para retirar posibles residuos sólidos, en caso de preferir un preparado más fino
- Aplicar este líquido una vez cada dos o tres semanas, regando directamente la tierra
@mijardinfacilenlacasa
Cuida tus plantas con cáscara de palta y vinagre: Un truco natural y poderoso. ¿Sabías que la cáscara de palta (aguacate) puede ser un excelente aliado para tus plantas? Y si la combinas con un poco de vinagre, obtienes un tratamiento natural que nutre, protege y mejora el suelo. Cómo prepararlo: 1. Lava bien las cáscaras de palta y córtalas en trozos pequeños. 2. Hiérvelas en 1 litro de agua durante unos 10 minutos. 3. Cuela el líquido y añade 1 cucharada de vinagre blanco. 4. Deja enfriar y úsalo para regar tus plantas una vez cada 15 días. Beneficios: - Aporta minerales como potasio y magnesio, que fortalecen las raíces. - Mejora la absorción de nutrientes del suelo. - El vinagre ayuda a equilibrar el pH y a prevenir hongos o plagas. Tip extra: Usa este preparado solo en plantas de tierra (no en suculentas) y evita aplicarlo en exceso. Cuéntanos: ¿ya usaste la cáscara de palta en tu jardín? #JardineríaNatural #TrucosVerdes #CuidadoDePlantas #HuertoEnCasa #TipsDeJardinería♬ sonido original - Mi Jardin Fácil en la Casa