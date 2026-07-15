¿Por qué recomiendan mezclar la cáscara del aguacate con el vinagre?

El aguacate es una de las frutas más consumidas a nivel mundial y que se destaca por su gran cantidad de beneficios que son ideales para la salud; pero que no sólo se usa para el consumo diario sino que es conocido por otras de sus funciones. En este caso, más allá de utilizarse como fruta, hay personas que reutilizan la cáscara y la mezclan con otros ingredientes, como con vinagre blanco y es un truco que sorprenderá a todos y podrás aplicar para la jardinería.

Entre las características que debemos mencionar del aguacate, es que es un superalimento rico en grasas monoinsaturadas, fibra, antioxidantes y que entre los beneficios más importantes hay que mencionar que se encuentran la protección cardiovascular al reducir el colesterol, el control del azúcar en sangre, y el aporte de potasio que regulará la presión arterial. Pero, no sólo puede consumirse diariamente, sino que los especialistas han compartido algunos trucos.

Beneficios del aguacate para las plantas

Por lo general, cuando comemos un aguacate, tendemos a pelarlo y sacar su cáscara, que luego procedemos a tirarla a la basura, pero estamos cometiendo un grave error, teniendo en cuenta que contiene una gran cantidad de nutrientes y propiedades que seguro desconocías. En este caso, tiene que ver con mezclarlo con vinagre y que podrás aplicar para tus plantas, debido a sus beneficios, entre los que se encuentran que mejora la vitalidad de las plantas; fortalece las raíces y contribuye al equilibrio natural del suelo.

Cómo mezclar vinagre con cáscaras de aguacate

Lavar bien la cáscara para eliminar restos de pulpa y evitar fermentaciones Colocar todo en la licuadora, combinando los trozos de cáscara con la mezcla de vinagre y agua Licuar hasta obtener una textura homogénea y de color verdoso Colocar el líquido para retirar posibles residuos sólidos, en caso de preferir un preparado más fino Aplicar este líquido una vez cada dos o tres semanas, regando directamente la tierra