Esta es la razón por la cual las personas mezclan letras minúsculas y mayúsculas, según la psicología

La manera en la que escribimos dice mucho de nuestra personalidad por lo que la psicología nos cuenta sobre estos rasgos interesantes. Así es que se ha analizado a quienes mezclan letras mayúsculas y minúsculas.

De acuerdo con los especialistas, este comportamiento no es producto del apuro o por la falta de costumbre de usar papel y lápiz, sino que es consecuencia de las características de una persona, como la búsqueda de diferenciación.

¿Qué dice la psicología sobre escribir así?

Esta manera extraña de escribir mezclando letras minúsculas y mayúsculas no es por un descuido, sino que se debe a una mezcla de diversos aspectos, algo que también apoya la grafología, disciplina que analiza los rasgos y trazos de la escritura.

Así es que los expertos manifiestan que es un indicador de ruptura con los parones tradicionales. Quienes escriben de esta manera buscan expresar su singularidad y mostrar que no se sienten cómodos siguiendo normas impuestas. Es muy común en personas con perfil creativo, inconformista o artístico que son quienes cuestionan las estructuras y buscan nuevas formas.

Es decir que aquellos que escriben mezclando letras minúsculas y mayúsculas quieren demostrar:

Creatividad y originalidad: indica una mentalidad innovadora, flexible y con aversión a las reglas estrictas o estructuras rígidas.

Agilidad mental: puede reflejar un pensamiento rápido o dinámico, donde la mano intenta seguir el ritmo acelerado de las ideas.

Deseo de destacar: suele ser una manifestación inconsciente de la necesidad de ser notado, de enfatizar ciertas ideas o de dejar una marca personal.

Carga emocional: aparece frecuentemente en momentos de euforia, ansiedad, prisa o conflicto interno, funcionando como una vía de escape.

Cabe destacar que los especialistas señalan que este rasgo debe analizarse siempre en el contexto de la persona y no como un indicador absoluto. La escritura es un acto expresivo, y no está ajena al estado emocional.