Paso a paso: cómo tejer llaveros a crochet de Mario Bros y Luigi, muy fáciles de hacer
Es una técnica muy sencilla y que no te llevará mucho tiempo.
Si eres una persona fanática de las manualidades, entonces alguna vez deberías incursionar en el mundo del tejido crochet, que es una de las más populares que existe y que no se necesita ser un experto para crear grandes modelos. Se utiliza tan solo una aguja con un gancho en la punta para entrelazar hilos o lanas y gracias a este método, podrás crear lo que se te ocurra, y en esta ocasión, te traemos el tutorial de cómo tejer llaveros Mario Bros y Luigi.
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Para quienes les gusta incursionar en alguno nuevo en el mundo de las manualidades, el tejido crochet es una gran opción, y es que con pocos materiales podrás crear desde indumentaria, hasta elementos decorativos que puedes usar en el día a día. Lo que debemos decir de esta técnica es que no es necesario ser un experto, ya que hay diseños para principiantes y que podrás hacer con bastante paciencia.
Si quieres hacer un llavero personalizado y no sabes qué hacer, no debes preocuparte porque gracias a la técnica crochet vas a poder lograr tejer unos lindos muñecos de Luigi y Mario Bros, estos clásicos personajes que se han ganado el cariño de muchos y que son muy populares. Es una manualidad muy sencilla y que son muy fáciles de hacer, por lo que te compartiremos el paso a paso y cómo incursionar en este mundo.
Elementos para los llaveros tejidos a crochet
- Hilaza de algodón en colores azul rey, rojo (Mario), verde (Luigi), carne, café, blanco y amarillo
- Aguja crochet de 1, 75 mm
- Ojitos de seguridad de 6 mm
- Fieltro blanco para detalles de la gorra
- Pintura roja y verde para las letras de la gorra
- Relleno, aguja lanera y argolla para llavero
Cómo tejer los llaveros a crochet
- Iniciar con un anillo mágico de 6 puntos en azul rey y se trabaja con aumentos hasta 36 puntos, alternando colores para el overall (azul), la camiseta (rojo/verde); y la piel (café) para la cabeza
- Tejer orejas por separado, bordar el cabello en café y realizar el bigote y la nariz
- Tejer en rojo o verde mediante aumentos hasta alcanzar 40 puntos finalizando con la visera tejida
- Tejer brazos y piernas para luego unir al cuerpo
- Añadir los tirantes del overall, colocar el círculo con el fieltro con la letra M o L en la gorra y se finaliza montando la argolla del llavero
@bynellytejidos 💗Llavero de Mario Bros 🎮🍄 Elaborado a mano, tejido a crochet en técnica Amigurumi con algodón hipoalergénico, relleno sintético y ojitos de seguridad acompañado de un lindo llavero en forma de estrella ⭐ Muchas gracias Sabrina 😉💕 Diseño: @bynellytejidos #nenitacisneros #nellycisneros #bynellytejidos #llaverosoriginales #llaverospersonalizados #llaverostejidos #llaverosamigurumi #llaverodemariobros #riobamba #chimborazo #ecuador #amigurumiriobamba #viral #muñecostejidos #hechoamano #amigurumis #nintendo ♬ sonido original - Nelly Cisneros