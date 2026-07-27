Paso a paso: cómo tejer llaveros a crochet de Mario Bros y Luigi; muy fáciles de hacer

Si eres una persona fanática de las manualidades, entonces alguna vez deberías incursionar en el mundo del tejido crochet, que es una de las más populares que existe y que no se necesita ser un experto para crear grandes modelos. Se utiliza tan solo una aguja con un gancho en la punta para entrelazar hilos o lanas y gracias a este método, podrás crear lo que se te ocurra, y en esta ocasión, te traemos el tutorial de cómo tejer llaveros Mario Bros y Luigi.

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Para quienes les gusta incursionar en alguno nuevo en el mundo de las manualidades, el tejido crochet es una gran opción, y es que con pocos materiales podrás crear desde indumentaria, hasta elementos decorativos que puedes usar en el día a día. Lo que debemos decir de esta técnica es que no es necesario ser un experto, ya que hay diseños para principiantes y que podrás hacer con bastante paciencia.

Si quieres hacer un llavero personalizado y no sabes qué hacer, no debes preocuparte porque gracias a la técnica crochet vas a poder lograr tejer unos lindos muñecos de Luigi y Mario Bros, estos clásicos personajes que se han ganado el cariño de muchos y que son muy populares. Es una manualidad muy sencilla y que son muy fáciles de hacer, por lo que te compartiremos el paso a paso y cómo incursionar en este mundo.

Elementos para los llaveros tejidos a crochet

Hilaza de algodón en colores azul rey, rojo (Mario), verde (Luigi), carne, café, blanco y amarillo

Aguja crochet de 1, 75 mm

Ojitos de seguridad de 6 mm

Fieltro blanco para detalles de la gorra

Pintura roja y verde para las letras de la gorra

Relleno, aguja lanera y argolla para llavero

Cómo tejer los llaveros a crochet