5 diseños de piñatas caseras de Patricio Estrella de Bob Esponja; ideales para los cumpleaños de los niños

Uno de los dibujos animados más conocidos a nivel mundial es ‘Bob Esponja’ y es que este personaje ha logrado trascender fronteras ubicándose como uno de los más queridos por los más pequeños y que sin dudas ha dejado un legado. Más allá de su personaje principal, hay quienes se sienten identificados con otros como pueden ser ‘Patricio Estrella’. Es por eso que se ha convertido en temática de decoración de muchos cumpleaños infantiles y específicamente en cinco diseños de piñatas que son muy fáciles de hacer.

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Cuando hablamos de ‘Bob Esponja’ inmediatamente lo relacionamos con ‘Patricio Estrella’ quien es el mejor amigo y con quien realiza la mayor cantidad de sus aventuras. Incluso, más allá del dibujo animado, cuenta con varias películas y eso ha llevado a que su popularidad aumente. Su principal característica es que es una estrella de color rosa y que tiene pantalones de color verde con detalles en púrpura.

El personaje de ‘Patricio Estrella’ ha logrado trascender fronteras y no solo lo encontramos en la pantalla chica o en el cine, sino que además se ha convertido en una temática muy elegida en cumpleaños infantiles, y que sin dudas que no puede faltar una fiesta sin una piñata de este querido personaje, por lo que hay diseños que son muy fáciles de hacer y económicas.

5 diseños de piñatas de Patricio Estrella

Las piñatas de Patricio Estrella de Bob Esponja son muy fáciles de hacer y lo único que variará de un diseño a otro será el tamaño que quieras hacerla, ya que la paleta de colores será el rosa, el verde para el pantalón y pequeños detalles en violeta. Incluso, al ser una estrella, será más fácil de hacer y luego decorarla con este personaje.

Diseños de piñatas de Patricio Estrella de Bob Esponja pic.twitter.com/zhIcwQ1Qzs — ShowMundial (@ShowmundialShow) July 22, 2026

Qué materiales necesitas para la piñata

Los materiales que necesitas para hacer esta piñata son cartón reciclado, papel crepé o de china de color rosa, verde claro y morado; tijera o cúter, silicona; hojas de color o fomi para el rostro, cuerda para colgar y mucha paciencia.