Cómo hacer galletas de Pikachu: perfectas para sorprender en fiestas infantiles
Son fáciles de hacer les encantará a todos, sumado a que no es necesario ser un experto en repostería.
Uno de los personajes animados más queridos y populares de los últimos tiempos es ‘Pikachu’, perteneciente a la franquicia ‘Pokemon’ y que desde su estreno ha logrado conquistar el cariño de grandes y chicos, no sólo por su ternura, sino por su fidelidad hacia su amigo. Por eso, es que se ha convertido en temática de decoración dentro del mundo de la repostería, como así también de manualidades, por lo que te vamos a compartir la receta de unas ricas galletas de este personaje que les encantará a los más pequeños no solo en una fiesta infantil, sino también en cualquier encuentro.
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La franquicia ‘Pokemon’ fue una de las más vistas durante todo el mundo y retrataba la historia de ‘Ash’ que junto con sus amigos y su mascota ‘Pikachu’ buscaba ser el mejor maestro Pokemon. Esta mascota se ganó rápidamente el cariño de los más pequeños, adolescentes y hasta adultos debido a su color amarillo característico, su compañerismo y que se ha replicado en merchandising, decoración para fiestas infantiles, repostería, y otros artículos.
Si tienes un cumpleaños infantil y la temática principal será ‘Pikachu’ entonces no puedes dejar pasar la posibilidad de hacer unas ricas galletas de este personaje, y el gran protagonista será el rostro de Pikachu, por lo que uno de los ingredientes principales debe ser el colorante amarillo. Además, se recomienda tener un cortador con la cara del personaje y que se pueden encontrar en diversas plataformas.
Ingredientes para las galletas de Pikachu
Para las galletas:
- 125 gr de mantequilla a temperatura ambiente
- 250 gr de harina de trigo
- 1 huevo
- 1 cda de esencia de vainilla
- 1 pizca de sal
- 100 gr de azúcar glass
Para el royal icing:
- 500 gr de azúcar glass
- 2 claras de huevo pasteurizadas
- 60 ml de agua
- 1 cda de zumo de limón
Para decorar:
- Colorante en gel amarillo
- Colorante en gel rojo
- Colorante en gel negro
- Manga pastelera
- Boquillas finas o bolsas desechables con una pequeña abertura
- Palillos para distribuir el glaseado
Cómo decorar las galletas de Pikachu
- Preparar la masa mezclando la mantequilla junto con el azúcar glass hasta obtener una textura cremosa e incorporar el huevo, la vainilla, agregar la sal junto con la harina y amasar hasta formar una masa homogénea
- Refrigerar durante media hora, estirar la masa, cortar las galletas con la silueta de Pikachu
- Hornear a 180°C por 12 minutos y dejar enfriar
- Batir las claras con el azúcar y el jugo de limón hasta obtener un glaseado firme
- Dividir el glaseado en varios recipientes y teñir cada uno, de acuerdo al diseño elegido
- Delinear toda la silueta de la cara con royal icing amarillo y luego rellenar el interior con un glaseado amarillo y distribuirlo con ayuda de un palillo
- Añadir los detalles con royal icing negro para las orejas, narizy boca
- Colocar las mejillas con royal icing rojo y agregar pequeños puntos blancos sobre los ojos para darles brillo
- Dejar reposar las galletas durante 8 horas para que el royal icing se endurezca por completo
@mantequilla_lagalleteria Pikachu transfers aquí te cuento como los hice, son ideales para tus galletas pero también los puedes usar en toooodos tus postres #galletas #cookies #galletasdecoradas #pikachu #pokemon #cookie #decoratedcookies ♬ original sound - pikaqiu