Cómo hacer galletas de Pikachu: perfectas para sorprender en fiestas infantiles

Uno de los personajes animados más queridos y populares de los últimos tiempos es ‘Pikachu’, perteneciente a la franquicia ‘Pokemon’ y que desde su estreno ha logrado conquistar el cariño de grandes y chicos, no sólo por su ternura, sino por su fidelidad hacia su amigo. Por eso, es que se ha convertido en temática de decoración dentro del mundo de la repostería, como así también de manualidades, por lo que te vamos a compartir la receta de unas ricas galletas de este personaje que les encantará a los más pequeños no solo en una fiesta infantil, sino también en cualquier encuentro.

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La franquicia ‘Pokemon’ fue una de las más vistas durante todo el mundo y retrataba la historia de ‘Ash’ que junto con sus amigos y su mascota ‘Pikachu’ buscaba ser el mejor maestro Pokemon. Esta mascota se ganó rápidamente el cariño de los más pequeños, adolescentes y hasta adultos debido a su color amarillo característico, su compañerismo y que se ha replicado en merchandising, decoración para fiestas infantiles, repostería, y otros artículos.

Si tienes un cumpleaños infantil y la temática principal será ‘Pikachu’ entonces no puedes dejar pasar la posibilidad de hacer unas ricas galletas de este personaje, y el gran protagonista será el rostro de Pikachu, por lo que uno de los ingredientes principales debe ser el colorante amarillo. Además, se recomienda tener un cortador con la cara del personaje y que se pueden encontrar en diversas plataformas.

Ingredientes para las galletas de Pikachu

Para las galletas:



125 gr de mantequilla a temperatura ambiente

250 gr de harina de trigo

1 huevo

1 cda de esencia de vainilla

1 pizca de sal

100 gr de azúcar glass

Para el royal icing:



500 gr de azúcar glass

2 claras de huevo pasteurizadas

60 ml de agua

1 cda de zumo de limón

Para decorar:



Colorante en gel amarillo

Colorante en gel rojo

Colorante en gel negro

Manga pastelera

Boquillas finas o bolsas desechables con una pequeña abertura

Palillos para distribuir el glaseado

Cómo decorar las galletas de Pikachu