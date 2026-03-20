Nadie te dice que este delineado levanta la mirada: paso a paso

Es el momento de hacer a un lado el delineado tradicional, especialmente si sientes que tu mirada luce cansada o tus párpados se ven algo caídos. Aunque es una técnica poco mencionada, es de los trucos más eficientes para contrarrestar este efecto.

Hoy te presentamos el paso a paso de cómo levantar tu mirada de forma natural, con este cambio estético que no es complicado, cuyo secreto no está en el grosor, sino en el ángulo del trazo, además del punto de inicio.

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Paso a paso del delineado que te ayudará a levatar la mirada

Punto de partida mágico

El primer paso consiste en vigilar bien el punto de partida en el que comenzará nuestro delineado. Lo ideal es comenzar el trazo desde la mitad del ojo hacia afuera para así evitar que demos un efecto de párpado encapotado.

El delineado lifting suele iniciar desde la mitad del ojo hacia afuera|Pinterest

Regla del ángulo ascendente

Consiste en no seguir la línea natural de las pestañas, que tiende hacia abajo, sino preferir una trayectoria ascendente que vaya con rumbo a la ceja.

El trazo del ala

Lo consigues dibujando una línea fina desde la esquina externa del ojo hacia afuera y hacia arriba. Un tip aplicado por expertos en maquillaje es realizar este paso con los ojos abiertos y mirando hacia enfrente, así evitarás que el delineado quede escondico en el pliegue del párpado, como podría ocurrir si lo realizas con los ojos cerrados.

El delineado para levantar la mirada debe tener un ala dibujada con dirección hacia el pico de la ceja|Pinterest

Conexión sutil

La punta del ala debe unirse con la línea que realizaste en la mitad del ojo y después tendrás que rellenar el pequeño espacio que queda vacío, asegurándote de que la parte más gruesa del triángulo trazado quede en el extremo exterior.

El truco final

Para aplicar un estilo más pulido y profesional, deberás aplicar un poco de corrector claro justo debajo del rabillo del delineado y difuminarlo hacia la sien. Esto acentuará el efecto de mirada levantada.

El truco final para el delineado que levanta la mirada es aplicar un poco de corrector y rímel|Pinterest

Puedes complementar el look enchinando las pestañas y agregando rímel, priorizando las que se encuentran en la parte externa del ojo, colocando un poco más de producto en esta zona.