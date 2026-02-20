Ni siquiera imaginas qué usaban en la antigüedad en lugar de papel higiénico (no, no eran plantas ni calcetines)

¿Alguna vez te has preguntado qué harías sin el papel higiénico ? Este invento es relativamente reciente en la historia de la humanidad. En la época de los romanos, limpiarse después de ir al baño era muy distinto y ni siquiera imaginas qué usaban… no eran plantas ni calcetines, sino un cepillo con esponja.

A esto se le llamaba Xylospongium, según National Geographic. Era, literalmente, una esponja de mar colocada en un palo que servía para asearse después de hacer las necesidades en los baños públicos romanos.

Así era el Xylospongium, según historiadores.|(X @@yourgwriter)

De acuerdo con historiadores, este artefacto era simple, pero funcional, ya que se utilizaba con vinagre o agua salada. Lo curioso es que era de uso comunitario; es decir, varias personas lo compartían, lo que incluso pudo influir en el diseño de las letrinas de la época.

Aun así, sigue existiendo la duda de si realmente se usaba directamente en la piel o si estaba destinado a limpiar la letrina. Al menos esa es una de las hipótesis que plantea la investigadora Jennifer Bates, de la Universidad de Pensilvania.

The Romans, the forefathers of modern hygiene, also invented the communal toilet sponge called the xylospongium 🧽pic.twitter.com/OUtSW5Xdpm — Keith Siau (@drkeithsiau) October 25, 2024

Pero entonces… ¿quién inventó el papel higiénico?

El papel higiénico fue utilizado por emperadores chinos y su familia desde el siglo VI, según registros compartidos por la BBC. Sin embargo, no era como lo conocemos hoy, sino grandes hojas perfumadas que medían aproximadamente un metro por 60 centímetros.

El papel higiénico moderno fue comercializado por Joseph Gayetty en el siglo XIX, en Nueva York. En aquella época, muchas personas se limpiaban con papel de periódico o revistas, pero una campaña publicitaria impulsó el uso del papel “medicinal” de Gayetty, pues se decía que la tinta del periódico podía causar irritaciones en la piel.

Con el tiempo, el producto evolucionó: apareció la doble capa, se priorizó la suavidad y la comodidad, y hoy es un artículo esencial en los baños de los hogares, presente en gran parte del mundo.