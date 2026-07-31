Con estilo de Grecia, la Chef Zahie de MasterChef 24/7 comparte su receta de Gyros de pollo

La Chef Zahie Téllez de MasterChef 24/7 sorprendió a los amantes de la cocina con una receta sencilla, llena de sabor y perfecta para preparar en casa y con el estilo de Grecia. Estos tradicionales Gyros de pollo son un platillo famoso por combinar carne marinada, pan pita y una fresca salsa de yogurt, y se ha convertido en uno de los favoritos de quienes buscan una comida completa y con un toque mediterráneo.

MasterChef 24/7: receta de Gyros de pollo de la Chef Zahie

A través de su preparación, la reconocida Chef del reality culinario mostró que no es necesario viajar hasta Grecia para disfrutar de este clásico. Con ingredientes fáciles de conseguir y un proceso accesible para cocineros de cualquier nivel, los Gyros de pollo se presentan como una excelente opción para una comida familiar o una cena diferente durante la semana.

El pollo marinado y la fresca salsa de yogurt convierte a este platillo en una opción práctica y llena de sabor.

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"¡Grecia en casa! Unos Gyros de pollo deliciosos y súper fáciles de hacer", escribió Zahie Téllez para acompañar la receta en Instagram, plataforma en la que compartió el video de la preparación y miles de "Me gusta"

Ingredientes:

½ kilo de fajitas de pollo en tiras delgadas

½ cda de páprika

½ cdita de sal

1 pizca de canela

1 pizca de comino

1 cda de orégano en polvo

½ cdita de pimienta

1 cda de tahini

⅓ de taza de jugo de limón amarillo

1 chorrito de vinagre de vino

1 pepino persa

2 tazas de yogurt griego sin azúcar

2 cdas de aceite de oliva

2 cebollitas de cambray picadas finamente con todo y su tallo por separado

Ralladura de un limón

Pan pita

Un poco de perejil para servir

Paso a paso: así se prepara el Gyro de pollo

Descubre cómo preparar los auténticos Gyros de pollo de la Chef Zahie con una receta inspirada en la cocina griega, fácil de hacer y llena de sabor mediterráneo.

Procedimiento, paso a paso:



En un bowl, colocar el pollo y agregar la paprika, la sal, la canela, el comino, el orégano, la pimienta y el tahini. Mezclar muy bien. Añadir el jugo de limón y el vinagre de vino. Revolver hasta integrar y dejar marinar durante 2 horas. En una sartén caliente, agregar el aceite de oliva y cocinar el pollo escurrido, reservando la marinada. Cuando el pollo esté cocido y ligeramente dorado, incorporar la marinada reservada y cocinar unos minutos más hasta que reduzca. Para la ensalada, rallar el pepino y colocarlo en un bowl. Agregar el yogurt griego, la parte blanca y verde de la cebolla de cambray, un chorrito de aceite de oliva, un poco de jugo de limón y la ralladura de limón. Mezclar hasta integrar. Calentar el pan pita y cortarlo en cuartos. Rellenar con el pollo y la ensalada. Servir y disfrutar.

Con esta propuesta, la Chef Zahie demuestra una vez más que una jueza de MasterChef México 2026 no solo inspira a los participantes del reality, sino también a quienes disfrutan cocinar desde casa. Los Gyros de pollo son una receta práctica, equilibrada y perfecta para salir de la rutina con un platillo internacional que puede prepararse sin complicaciones y con ingredientes al alcance de cualquier cocina.

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