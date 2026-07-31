Con estilo de Grecia, la Chef Zahie de MasterChef 24/7 comparte su receta de Gyros de pollo
Aprende a preparar el Gyro de pollo de la jueza de MasterChef 24/7 con una receta fácil, deliciosa y perfecta para cualquier ocasión.
La Chef Zahie Téllez de MasterChef 24/7 sorprendió a los amantes de la cocina con una receta sencilla, llena de sabor y perfecta para preparar en casa y con el estilo de Grecia. Estos tradicionales Gyros de pollo son un platillo famoso por combinar carne marinada, pan pita y una fresca salsa de yogurt, y se ha convertido en uno de los favoritos de quienes buscan una comida completa y con un toque mediterráneo.
MasterChef 24/7: receta de Gyros de pollo de la Chef Zahie
A través de su preparación, la reconocida Chef del reality culinario mostró que no es necesario viajar hasta Grecia para disfrutar de este clásico. Con ingredientes fáciles de conseguir y un proceso accesible para cocineros de cualquier nivel, los Gyros de pollo se presentan como una excelente opción para una comida familiar o una cena diferente durante la semana.
"¡Grecia en casa! Unos Gyros de pollo deliciosos y súper fáciles de hacer", escribió Zahie Téllez para acompañar la receta en Instagram, plataforma en la que compartió el video de la preparación y miles de "Me gusta"
Ingredientes:
- ½ kilo de fajitas de pollo en tiras delgadas
- ½ cda de páprika
- ½ cdita de sal
- 1 pizca de canela
- 1 pizca de comino
- 1 cda de orégano en polvo
- ½ cdita de pimienta
- 1 cda de tahini
- ⅓ de taza de jugo de limón amarillo
- 1 chorrito de vinagre de vino
- 1 pepino persa
- 2 tazas de yogurt griego sin azúcar
- 2 cdas de aceite de oliva
- 2 cebollitas de cambray picadas finamente con todo y su tallo por separado
- Ralladura de un limón
- Pan pita
- Un poco de perejil para servir
Paso a paso: así se prepara el Gyro de pollo
Descubre cómo preparar los auténticos Gyros de pollo de la Chef Zahie con una receta inspirada en la cocina griega, fácil de hacer y llena de sabor mediterráneo.
Procedimiento, paso a paso:
- En un bowl, colocar el pollo y agregar la paprika, la sal, la canela, el comino, el orégano, la pimienta y el tahini. Mezclar muy bien.
- Añadir el jugo de limón y el vinagre de vino. Revolver hasta integrar y dejar marinar durante 2 horas.
- En una sartén caliente, agregar el aceite de oliva y cocinar el pollo escurrido, reservando la marinada.
- Cuando el pollo esté cocido y ligeramente dorado, incorporar la marinada reservada y cocinar unos minutos más hasta que reduzca.
- Para la ensalada, rallar el pepino y colocarlo en un bowl.
- Agregar el yogurt griego, la parte blanca y verde de la cebolla de cambray, un chorrito de aceite de oliva, un poco de jugo de limón y la ralladura de limón. Mezclar hasta integrar.
- Calentar el pan pita y cortarlo en cuartos.
- Rellenar con el pollo y la ensalada.
- Servir y disfrutar.
Con esta propuesta, la Chef Zahie demuestra una vez más que una jueza de MasterChef México 2026 no solo inspira a los participantes del reality, sino también a quienes disfrutan cocinar desde casa. Los Gyros de pollo son una receta práctica, equilibrada y perfecta para salir de la rutina con un platillo internacional que puede prepararse sin complicaciones y con ingredientes al alcance de cualquier cocina.
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