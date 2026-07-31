¡La más chic! Los looks de Claudia Lizaldi con los que impone tendencia en MasterChef 24/7

Además de conducir una de las competencias culinarias más populares de la televisión mexicana, Claudia Lizaldi también se ha convertido en un referente de estilo dentro de MasterChef 24/7, con lo que se coloca como una de las más chic del reality. Gala tras gala, la presentadora demuestra que la moda puede ser tan protagonista como los platillos, apostando por atuendos que van desde la elegancia clásica hasta las más arriesgadas con las que impone tendencia.

Los looks de Claudia Lizaldi con los que impone tendencia en MasterChef 24/7

En las transmisiones de MasterChef México 2026, la presentadora presume una colección de looks que reflejan su versatilidad y gusto por las siluetas modernas. Los pantalones de pierna ancha, los conjuntos monocromáticos, los vestidos cortos y los blazers estructurados son algunos de los elementos que dominan su guardarropa, logrando un equilibrio entre sofisticación y frescura.

Uno de los estilos que más llama la atención es el conjunto rosa pastel de top corto y pantalón de talle alto, una propuesta romántica que estiliza la figura y confirma que los tonos suaves siguen siendo protagonistas de la temporada de verano. En contraste, también apuesta por un elegante conjunto negro de líneas minimalistas que demuestra que el clásico "total black" nunca pasa de moda.

Los pantalones de pierna ancha, los colores vibrantes y los accesorios llamativos se han convertido en el sello de estilo de la conductora.|Instagram @claudializaldi

La conductora también se atreve con combinaciones más audaces, como el look de pantalón blanco con bralette de encaje y saco negro oversize, una mezcla de prendas formales con detalles contemporáneos que se ha convertido en una de las tendencias favoritas en las pasarelas internacionales.

El color también ocupa un lugar especial en sus elecciones. Un conjunto azul eléctrico de pantalón amplio y escote recto aporta un aire moderno y vibrante, mientras que hace unos días la vimos luciendo un short verde de encaje combinado con camisa blanca y cinturón ancho demuestra que las texturas pueden transformar un outfit sencillo en una propuesta sofisticada.

Para las galas más especiales, Claudia no deja de lado el glamour. El vestido rojo satinado con hombros descubiertos resalta por su inspiración hollywoodense y su silueta ajustada, mientras que un vestido negro corto con aplicaciones brillantes en el cuello ofrece una opción elegante y contemporánea. Incluso en propuestas más desenfadadas, como el conjunto de camisa blanca con detalles negros y mini short, mantiene una imagen impecable gracias a los accesorios y los tacones.

Otro detalle constante en todos sus outfits es el cuidado por los complementos. Aretes llamativos, collares de varias capas, anillos y peinados con ondas suaves o coletas pulidas terminan por darle personalidad a cada aparición, sin restarle protagonismo a las prendas.

La conductora de MasterChef 24/7 también apuesta vestidos de impacto para cada gala.|Instagram @claudializaldi

Con cada emisión de MasterChef México 2026, Claudia Lizaldi confirma que la cocina y la moda pueden ir de la mano. Sus estilismos inspiran a quienes buscan ideas para vestir con elegancia, experimentar con el color y adaptar las tendencias a diferentes ocasiones, consolidándose como una de las conductoras con mayor presencia y estilo de la televisión mexicana.

No te pierdas MasterChef 24/7 en Disney+ y de lunes a viernes en punto de las 8:30 pm y los domingos a las 8:00 a través de Azteca UNO.