Cómo hacerme una limpia con un huevo: para qué sirve

La limpia con huevo es uno de los rituales tradicionales más conocidos dentro de algunas prácticas espirituales y culturales. Durante generaciones, muchas personas la han utilizado como una forma simbólica de liberar energías negativas, malestares o sensaciones de cansancio.

Ventaneando | Programa completo 31 de julio de 2026

Este ritual consiste en pasar un huevo por el cuerpo mientras se realiza una intención o petición, y posteriormente interpretar su apariencia según las creencias populares. Aunque no cuenta con evidencia científica que compruebe sus efectos, continúa siendo una práctica con gran significado para quienes la realizan.

¿Cómo hacer una limpia con un huevo?

Para realizar una limpia con huevo, se suele elegir un huevo fresco y pasarlo por el cuerpo con movimientos suaves, comenzando desde la cabeza y recorriendo distintas zonas hasta llegar a los pies. Durante el proceso, algunas personas acompañan el ritual con rezos, afirmaciones o pensamientos enfocados en liberar aquello que desean dejar atrás.

Al finalizar, el huevo se rompe dentro de un vaso transparente con agua para observar su apariencia. Dentro de la tradición popular, la presencia de burbujas, hilos en la clara o ciertas formas pueden interpretarse como señales relacionadas con el estado energético de la persona.

Entre los significados que se le atribuyen a este ritual se encuentran la eliminación del cansancio acumulado, la protección frente a energías negativas y la búsqueda de armonía personal. También suele realizarse cuando alguien siente una etapa de bloqueo, pesadez emocional o necesita un momento de renovación.

Es importante tener en cuenta que estas interpretaciones forman parte de creencias espirituales y culturales, por lo que no cuentan con respaldo científico. Aun así, para muchas personas la práctica representa un espacio de introspección y una manera simbólica de enfocarse en el bienestar.

La limpia con huevo continúa siendo una tradición transmitida a través de generaciones en distintos lugares. Su significado depende de la visión y las creencias de cada persona que decide realizarla.