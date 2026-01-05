El ‘terror’ del Costco: Mujer compra MIL ROSCAS para revenderlas y se hace viral. ¿Cuánto le subió al PRECIO?

Tal vez no te suene inmediatamente el nombre de Ximena Figueroa, pero es muy probable que la hayas visto ser viral el año pasado porque compró 800 roscas del Costco para revenderlas. En 2026 no solo igualó su récord sino lo superó, porque ahora compró mil roscas de Reyes.

La emprendedora es originaria de Colima y ese es el estado donde está realizando su venta. La sucursal de Costco a la cual acudió se encuentra en Guadalajara, Jalisco.

Este es el precio que Ximena Figueroa fijó para su reventa de roscas de Reyes

Desde el 1º de enero avisó que ese era el último día que tenía para levantar pedidos de rosca, pero fue el día 4 que confirmó qué tan grande había sido su compra de este año. Desde el 25 de diciembre comenzó a promocionarse.

La emprendedora local fijó un precio de 599 pesos por cada rosca tradicional y 720 pesos por rosca rellena de nata, mientras en la tienda física tienen un costo aproximado de 430 pesos por una rosca familiar sin relleno y con relleno.

Quién es Ximena Figueroa, la mujer que compró mil roscas del Costco

Las roscas de Reyes no son el único negocio de reventa al que se dedica Ximena Figueroa, pues en su página oficial de Facebook frecuentemente anuncia relojes, bolsas y carteras para mujeres y hombres; también comercializa accesorios como collares y pulseras de marcas conocidas.

En los últimos días, a través de sus redes sociales ella misma ha mostrado los esfuerzos de gestión que conlleva realizar una venta de esas magnitudes; por ejemplo, hay reels en donde puedes ver un depósito repleto de roscas apiladas.