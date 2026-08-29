¡No lo hagas!: esta es la razón por la que no debes arrancarte las canas del cabello

Las canas aparecen con el paso del tiempo por lo que muchas personas buscan ocultarlas con tintes químicos o caseros. Sin embargo, hay quienes prefieren arrancárselas como un hábito apenas ven una.

Caminos de la Vida | Programa 19 Agosto 2026

Ten en cuenta que los especialistas en salud capilar manifiestan que este hábito no elimina el problema de raíz y que puede generar consecuencias negativas para el cuero cabelludo después de los 40 años. Los expertos manifiestan que un folículo piloso puede generar un número limitado de cabellos a lo largo de la vida, si arrancas una cana pues se tiene que regenerar una nueva fibra capilar y se acelera el desgaste.

¿Por qué no se deben arrancar las canas?

Si se arranca un folículo piloso se debe generar otro por lo que esto deriva en un debilitamiento progresivo del folículo e incluso en su cicatrización, lo que impediría que vuelva a crecer cabello en esa zona. Este mal hábito puede provocar una pérdida permanente de la densidad capilar.

Otro punto a tener en cuenta es que arrancar el cabello genera una pequeña herida en el cuero cabelludo por lo que aumenta la posibilidad de inflamación o infecciones leves. Al quedar la piel de la zona expuesta y sensible se afecta a la salud en general.

Tu cabeza podría cubrirse de canas por una razón muy simple

Lo que recomiendan los especialistas es que las mujeres de 40 años pueden cortar al ras con una tijera pequeña que es una opción menos agresiva para el folículo. También recomiendan recurrir a tintes, mechas o técnicas de coloración específicas si el objetivo es lucir más joven sin poner en riesgo la salud capilar.

La aparición de las canas es un proceso natural que se asocia con la edad y factores genéticos por lo que no hay una manera de impedir su avance. Los especialistas recomiendan llevar a cabo procesos que sean seguros y que no dañen a tu cuero cabelludo.