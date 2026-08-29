Horóscopo de septiembre 2026: cómo le irá a tu signo del zodiaco

Estamos a pocos días de que comiencen un nuevo mes por lo que las energías van a recibir un cambio y esto afectará a los signos del zodiaco. Es importante que sigas los consejos para que puedas atravesar los días de la mejor manera.

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Septiembre abre la puerta a nuevos comienzos, conversaciones importantes, cambios en el ámbito profesional y decisiones importantes en el amor, dinero o proyectos profesionales.

¿Qué le esperas a cada signo del zodiaco en septiembre?

Aries

Este signo necesita de paciencia en septiembre, ten en cuenta que Saturno y Neptuno retrógrados en Aries te lleva a avanzar más lentamente antes que buscar resolverlo todo rápidamente. El descanso también será importante.

Tauro

Tauro podrá encontrar un ambiente más amigable en el trabajo. La comunicación lleva a resolver diferencias y mantener relaciones personales más armoniosas.

Géminis

Ellos comenzarán un nuevo mes con la necesidad de poner orden en la casa y atender sus asuntos domésticos. Es momento de limpiezas, renovaciones y proyectos relacionados con la vivienda.

Cáncer

Cáncer tendrá una importante dosis de energía en septiembre. De esta manera podrás resolver pendientes y asumir proyectos que antes parecían demasiado exigentes.

Leo

Los leoninos tendrán una energía favorable en lo económico e ideas creativas. Algunas decisiones inteligentes podrían ayudarle a mejorar su situación económica.

Virgo

El Sol y Mercurio en Virgo convierten al mes en un periodo importante. Es momento para renovar su imagen, replantear objetivos y recuperar la confianza.

Libra

Tendrás una gran energía introspectiva. Es importante el descanso y el autocuidado para estos días.

Escorpio

Su agenda social estará muy activa. Asistirás a eventos, reuniones y celebraciones por lo que estarás muy ocupado. Además, Venus agrega magnetismo y atractivo personal.

Sagitario

Septiembre puede traer oportunidades profesionales importantes. Es momento de asumir responsabilidades, buscar empleo o perseguir un ascenso.

Capricornio

Capri sentirá deseo de viajar o explorar nuevos horizontes durante el mes de septiembre. La Luna Nueva del 10 es favorable para planificar una aventura o iniciar un proyecto relacionado con el aprendizaje.

Acuario

Acuario podrá poner en orden sus finanzas. La Luna Nueva del 10 de septiembre puede revelar nuevas oportunidades relacionadas con ingresos compartidos o proyectos conjuntos.

Piscis

Por último, tenemos a Piscis que se verá beneficiado en las relaciones. Es un momento de oportunidades para formalizar un vínculo o conocer nuevas personas.