5 rellenos gourmet para la girella, la pasta que le dio ventaja a Ixdit para la FINAL de MasterChef 24/7

Ixdit dejó a los exigentes jueces de MasterChef 24/7 con la boca abierta cuando presentó unas girellas como su pasta rellena estelar de la Gala de este viernes 28 de agosto: el resultado fue tan bueno, que la cocinera acabó ganando una llamativa ventaja de 10 minutos para la Gran Final que seguramente le servirán mucho.

La girella ya salvó a Michelle una vez, y ahora esta pasta rellena con forma de espiral se hizo presente una vez más en la cocina de MasterChef 24/7; si se te antojó elaborar este sabroso platillo para tu comida del fin de semana, acá te tenemos 5 opciones de rellenos gourmet recomendados por la IA que seguramente te harán brillar.

“Pues duérmete": Claudia y Lancer menosprecian la petición de Ixdit de evitar escándalos en MasterChef 24/7 (VIDEO)

¿Qué rellenos gourmet y con mariscos van bien con la girella italiana?

Como te comentamos acá, la girella es una receta con raíces italianas que consta de una pasta fresca rellena y que se sirve a modo de rollo, espiral o rueda, como si fuera un tipo de ravioli en forma de "flor".

Debido a esta forma de espiral única en el mundo de las pastas, se recomienda que los rellenos sean firmes, pero cremosos para que no aporten un exceso de humedad que ocasione que la lámina de la pasta se deshaga y quede al dente como lo remarcaron en más de una vez los “Maestros de Fuego”.

La boloñesa y las espinacas con queso forman parte de los guisos clásicos para la girella; sin embargo, si quieres experimentar con sabores y texturas que potencien aún más esta pasta rellena acá te tenemos 5 ideas recomendadas por la IA:

Camote o calabaza de castilla con queso de cabra y salvia: Puré de calabaza horneada mezclado con queso de cabra cremoso, queso parmesano y un toque de mantequilla dorada a la salvia. Queda excelente servido sobre un espejo de salsa blanca o bechamel ligera.

Berenjena asada, mozzarella y albahaca: Puré o picadillo de berenjena horneada con ajo, mezclado con cubos pequeños de mozzarella bien escurrida, albahaca fresca y queso pecorino.

Salmón ahumado o salteado con eneldo y queso crema: Salmón desmenuzado mezclado con ricotta o queso crema, ralladura de limón y bastante eneldo fresco picado.

Ricotta, guanciale o tocino y ralladura de limón: Un relleno cremoso donde el tocino o guanciale crujiente aporta grasa salada, mientras que la ralladura de limón fresco corta la pesadez y da un perfil aromático vibrante.

Camarones picados y salteados al ajo: Camarones u otros mariscos picados finamente, salteados rápidamente en aceite de oliva con ajo y perejil, ligados con un poco de mascarpone para dar cuerpo.

¿Quién es la conductora y los jueces de MasterChef 24/7?

Al igual que en otras ediciones, el equipo de jueces está compuesto por Poncho Cadena, Zahie Téllez y Adrián Herrera; por otro lado, la conducción conservó a Claudia Lizaldi como presentadora estelar de MasterChef México 24/7 2026.

¿Dónde ver el 24/7 de MasterChef México 2026?