3 signos a los que les cambiará la suerte desde el 29 de agosto, según el horóscopo chino

A partir de hoy tres signos del zodiaco oriental tendrán un cambio favorable de acuerdo con el horóscopo chino. La energía te lleva a realizar cambios, resolver asuntos pendientes y dejar atrás las situaciones que parecían difíciles de arreglar.

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La combinación del Mono de Fuego y el año del Caballo de Fuego favorecen a la motivación, tomar decisiones importantes o también comenzar de nuevo tras atravesar un periodo de dudas.

¿Cuáles son los signos que tendrán suerte?

Tigre (1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

Tu suerte comienza a mejorar cuando dejas de prestar atención solamente a lo que no funciona. Puede que hayas pasado demasiado tiempo pensando en un problema, buscando respuestas y cuestionando las posibles decisiones.

A partir de hoy obtendrás una oportunidad para cambiar tu enfoque. Recibirás una sugerencia, oferta o un consejo de alguien cercano que te será muy útil. El Tigre comprende que no todas las soluciones deben surgir de manera individual.

Caballo (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026)

Otro de los beneficiados es el Caballo cuya necesidad de movimiento y nuevas experiencias lo llevan constantemente a cambiar de dirección buscando descubrir qué camino le ofrece una mayor sensación de independencia.

Horóscopo chino: predicciones del Caballo para la semana.|(ESPECIAL/CANVA)

Sin embargo, ten en cuenta que la libertad que manejas puede llevarte a una falta de organización sobre todo en lo económico. Ahora podrán sentirse impulsados a reclamar lo que les pertenece.

Conejo (1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)

Por último, tenemos a este signo que tiene inconcluso un proyecto, objetivo o sueño. Esto puede ser por falta de tiempo, energía o confianza, pero es momento de poder poner en marcha lo estancado.

Conejo va a comprometerse de nuevo con aquello que desea terminar. No necesita resolver todo en un solo día. La clave está en comenzar poco a poco y superar la barrera emocional que le impedía avanzar.

Cabe destacar que la decisión te ayudará a liberar la tensión mental que se ha acumulado durante mucho tiempo.