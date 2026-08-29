7 ideas con cartones de huevo para organizar la cocina
¿Quieres un hogar ordenado y ecológico? Descubre 7 ideas ingeniosas para organizar la cocina con cartones de huevo reciclados y ahorra dinero hoy
Mantener la cocina en perfecto orden es uno de los mayores desafíos del mantenimiento del hogar. Con la cantidad de especias, salsas, utensilios pequeños y bolsas que acumulamos a diario, los cajones se convierten en zonas de caos. Para ello, los cartones de huevo pueden ser una opción sustentable y económica.
Este material cuenta con una gran versatilidad. Los empaques de cartón celulosa poseen una geometría modular y compartimientos que los convierten en la materia prima para crear organizadores de cocina caseros y construir un espacio sustentable.
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7 ideas ingeniosas para reutilziar tus cartones de huevo
- El dispensador invertido de aderezos y salsas
Abre un cajón de la puerta del refrigerador y coloca un cartón de huevo recortado a la medida de la base. Coloca las botellas dentro de los huevos para evitar que se caigan al abrir las puertas.
- Separador para el cajón de cubiertos
Corta las tapas y los bordes de varios cartones de huevo largos. Alínealos dentro de tus cajones rebeldes para crear un clasificador de objetos pequeños de repostería. Todo estará visible.
- Especiero oculto de alacena
Corta las secciones cónicas del cartón de huevo. Coloca las especias boca abajo o acostadas sobre las cavidades. Al mantenerlas inclinadas en una base estable, podrás leer las etiquetas de los frascos con total facilidad sin tener que mover todo.
- Organizador de bolsas de té
Utiliza una caja de cartón de huevo completa, decora el exterior y utiliza cada uno de los huecos para colocar bolsitas de té enrolladas o dobladas, clasificándolas por sabores.
- Base protectora para frutas
Las frutas blandas tienden a golpearse y pudrirse más rápido si se amontonan en un frutero profundo. Colocar un cartón de huevo grande garantiza que se mantenga seca y retrasa su maduración.
- Cápsulas de café
Acomoda las cápsulas con la tapa de aluminio hacia abajo dentro de los compartimientos del cartón de huevo.
- Contenedor temporal de residuos
Mientras cocinas y picas verduras, coloca un cartón de huevo al lado de la tabla y utilízalo para depositar las cáscaras, puedes llevar los residuos a la composta.