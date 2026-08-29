7 ideas con cartones de huevo para organizar la cocina

Mantener la cocina en perfecto orden es uno de los mayores desafíos del mantenimiento del hogar. Con la cantidad de especias, salsas, utensilios pequeños y bolsas que acumulamos a diario, los cajones se convierten en zonas de caos. Para ello, los cartones de huevo pueden ser una opción sustentable y económica.

Este material cuenta con una gran versatilidad. Los empaques de cartón celulosa poseen una geometría modular y compartimientos que los convierten en la materia prima para crear organizadores de cocina caseros y construir un espacio sustentable.

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7 ideas ingeniosas para reutilziar tus cartones de huevo

El dispensador invertido de aderezos y salsas

Abre un cajón de la puerta del refrigerador y coloca un cartón de huevo recortado a la medida de la base. Coloca las botellas dentro de los huevos para evitar que se caigan al abrir las puertas.

Separador para el cajón de cubiertos

Corta las tapas y los bordes de varios cartones de huevo largos. Alínealos dentro de tus cajones rebeldes para crear un clasificador de objetos pequeños de repostería. Todo estará visible.

Así puedes organizar los cartones de huevo para tu despensa|Pexels: Klaus Nielsen

Especiero oculto de alacena

Corta las secciones cónicas del cartón de huevo. Coloca las especias boca abajo o acostadas sobre las cavidades. Al mantenerlas inclinadas en una base estable, podrás leer las etiquetas de los frascos con total facilidad sin tener que mover todo.

Organizador de bolsas de té

Utiliza una caja de cartón de huevo completa, decora el exterior y utiliza cada uno de los huecos para colocar bolsitas de té enrolladas o dobladas, clasificándolas por sabores.

Base protectora para frutas

Las frutas blandas tienden a golpearse y pudrirse más rápido si se amontonan en un frutero profundo. Colocar un cartón de huevo grande garantiza que se mantenga seca y retrasa su maduración.

Las mejores ideas con cartones de huevo para organizar tu cocina|Pexels: Marcos Vinícius

Cápsulas de café

Acomoda las cápsulas con la tapa de aluminio hacia abajo dentro de los compartimientos del cartón de huevo.

Contenedor temporal de residuos

Mientras cocinas y picas verduras, coloca un cartón de huevo al lado de la tabla y utilízalo para depositar las cáscaras, puedes llevar los residuos a la composta.