Así se preparan los cocineros de MasterChef 24/7 para el viernes de salvación: ¿quién logrará subir al balcón?

Los nervios están a todo lo que da por el viernes de salvación en MasterChef 24/7 de este 10 de julio. Esto porque los cocineros saben muy bien que este es el último chance que tendrán de subir al balcón y no tener que enfrentarse en el domingo de eliminación, ya que se trata de retos que son impredecibles y cualquiera está en riesgo de quedarse fuera de la competencia.

Así que en mientras tienen tiempo libre entre clases y esperan el momento para alistarse, los participantes que NO recibieron mandil negro recibieron la oportunidad de ir a la Dark Kitchen para preparar una masa. Y si bien todavía no saben cuáles serán exactamente los retos, la pantalla del anfiteatro les anticipó que podría serles de utilidad, por lo que Jazmín, Antrax, Michelle, Carmen y Claudia se tomaron esta misión muy en serio.

Al poco rato, un nuevo mensaje apareció en la pantalla y todos en el Mundo MasterChef 24/7 quedaron sorprendidos. La razón fue porque los cocineros que ya tienen delantales negros también tuvieron que ir a la cocina oculta a hacer una masa, nuevamente con la advertencia de que es probable que la necesiten en algún momento. Por lo que Ixdit, Emmanuel, Flor, Camila y Nora le pusieron todo su esmero a la preparación.

Quiénes son los cocineros de MasterChef 24/7 que están en riesgo de salir en la semana 8

Hasta el momento, ya hay 5 participantes de MasterChef 24/7 que tienen delantal negro, lo que significa que podrán volver a cocinar hasta el domingo 12 de julio para tratar de demostra que merecen seguir adelante en la competencia. En contraste, Daniela, Luis, Julio y Ramahá ya están en el balcón y tienen una semana más asegurada.

Los cocineros en peligro de ser eliminados, son:



Flor

Emmanuel

Ixdit

Camila

Nora

TODOS los eliminados de MasterChef 24/7 hasta la semana 8