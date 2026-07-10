ÚLTIMA HORA: Detienen a cuñado de Inés Gómez Mont, Alejandro Álvarez Puga; ¿qué pasó y qué se sabe de ella?

Alejandro Álvarez Puga, empresario y cuñado de la conductora de televisión, Inés Gómez Mont, ha sido detenido en la zona hotelera de Cancún, Quintana Roo. La aprehensión ocurrió la noche del jueves, 9 de julio, luego de que las autoridades mexicanas emitieran una ficha de búsqueda contra el reconocido abogado, quien presenta acusaciones de fraude.

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Alejandro Álvarez Puga, detenido: ¿Qué pasó y de qué se le acusa?

Alejandro Álvarez Puga fue detenido por la Policía Federal Ministerial en el Bulevar Kukulcán, en la zona hotelera de Cancún, Quintana Roo, alrededor de las 9:30 p.m. del jueves, 9 de julio. El abogado y empresario es señalado por presuntamente operar en una red de compañías falsas, utilizada para desviar más de 2,950 millones de pesos de fondos públicos, vinculados a dos contratos.

El empresario, quien es hermano de Víctor Manuel Álvarez Puga, pareja de Gómez Mont, fue trasladado de manera inmediata a la Ciudad de México. Actualmente, está bajo disposición de un juez federal en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur. De momento, no se conocen más detalles al respecto, pues el caso se ha manejado con total hermetismo.

¿Qué se sabe sobre el paradero de Inés Gómez Mont?

La detención de Alejandro Álvarez Puga representa una victoria para las autoridades. Según se informa, éste es una pieza clave para el caso. No obstante, aún queda un cabo suelto: Inés Gómez Mont. Desde que la Interpol emitió una Ficha Roja tanto para ella como para su esposo, el paradero de la conductora de televisión sigue se mantiene en total misterio. Si bien su esposo, Víctor Manuel, fue detenido en septiembre en Estados Unidos por problemas migratorios, la ubicación de Inés no ha sido revelada.

Se dice que la celebridad ha pasado por diversos escondites en residencias exclusivas de Florida, pero nada de esto ha sido confirmado. Sin embargo, con la detención de Alejandro y Víctor, todo parece indicar que es sólo cuestión de tiempo para que las autoridades den con el paradero de Inés.