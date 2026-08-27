Nombres que pasaron de moda y casi ya nadie elige en México

Durante años, algunos nombres fueron una elección habitual entre las familias mexicanas y llegaron a ser muy comunes entre distintas generaciones. Sin embargo, las tendencias cambian y ciertas opciones han perdido popularidad frente a nombres más modernos o poco tradicionales.

Esta transformación también se refleja en la manera en que las nuevas generaciones eligen cómo llamar a sus hijos. Aunque estos nombres todavía forman parte de la identidad y la historia de muchas familias, actualmente son los menos elegidos.

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¿Qué nombres están perdiendo fuerza en México?

Las preferencias al momento de elegir un nombre cambia según cada generación y algunas opciones que antes eran habituales hoy aparecen con menor frecuencia. En México, ciertos nombres que tuvieron presencia durante años han comenzado a quedar fuera de las elecciones más populares para los recién nacidos.

Entre los nombres se encuentran Diego, Emiliano, Bitany, Camilo, Quetzaly, Fidel, Domingo e Iker. Aunque siguen formando parte de la población mexicana, actualmente tienen menor presencia entre las nuevas generaciones.

Otros nombres que también han perdido popularidad son Brayan, Kevin, Yandel y Yoselin, opciones que tuvieron mayor presencia en determinadas generaciones. Con el paso del tiempo, las tendencias y las preferencias familiares han cambiado, haciendo que estos nombres sean menos frecuentes.

El fenómeno no significa que hayan desaparecido por completo, sino que han dejado de ocupar un lugar destacado entre las acciones actuales. Factores culturales, las modas y la influencia de nuevas tendencias pueden modificar las preferencias de las familias al momento de elegir cómo llamar a sus hijos.

Frente a estas opciones, las nueva generación incorpora nombres diferentes y recupera otros que parecían haber quedado atrás. También existe interés por alternativas poco comunes, nombres internacionales y opciones con significados particulares, lo que transforma poco a poco el panorama de los nombres utilizados en México.

De esta manera, algunos nombres que fueron habituales pueden convertirse en menos frecuentes con los años. Aun así, muchos continúan presentes en distintas familias y forman parte de la identidad y la historia de quienes los llevan.