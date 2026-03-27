El nuevo diseño de uñas que destrona los colores planos y es tendencia este 2026

En 2026, las tendencias en diseños de uñas se alejan de los colores planos para dar paso a diseños con mayor dimensión y efecto visual. Entre ellos, las aura nails se posicionan como una de las propuestas más innovadoras y buscadas del momento. Esto se debe a su acabado difuminado que simula un halo de color en el centro de la uña.

Inspiradas en la estética energética y en los degradados suaves, esta tendencia en manicura aporta profundidad, movimiento y elegancia que transforma por completo las uñas. A diferencia de los esmaltes tradicionales, las aura nails juegan con la transición de colores, logrando un resultado moderno y llamativo sin ser excesivo.

Aura nails 2026: 3 diseños de uñas que marcan tendencia en el mundo de la manicura

La nail artist internacional Harriet Westmoreland destaca que las aura nails son una forma de incorporar color sin perder sofisticación. Se pueden lucir con colores estridentes o con paletas de tonos más suaves o discretos.



Aura en tonos pastel: combina colores suaves como lavanda, rosa y celeste con un difuminado en el centro de la uña. Es una versión delicada y perfecta para un look primaveral.

Aura en tonos vibrantes: utiliza colores más intensos como fucsia, naranja o azul eléctrico para crear un efecto más llamativo y moderno.

Aura nude con centro luminoso: base en tonos neutros con un halo más claro o brillante en el centro, ideal para quienes buscan un diseño elegante pero con un toque diferente.

Tendencias en manicura: ¿Por qué las aura nails reemplazan a los colores planos en 2026?

El éxito de esta tendencia se debe a su capacidad para generar profundidad y movimiento en la manicura. A diferencia de los colores sólidos, el efecto aura juega con la luz y el color, logrando uñas más dinámicas y modernas.

El manicurista de celebridades Tom Bachik señala que los diseños con dimensión, como las aura nails, están ganando terreno porque ofrecen un acabado más artístico y personalizado. Además, este estilo permite adaptarse a distintas paletas de colores, desde tonos suaves hasta combinaciones más audaces.