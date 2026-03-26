Estas son las 3 mejores manicuras que estarán en tendencia en primavera de 2026

La primavera ya está aquí y sus tendencias se están instalando en el gusto de las personas que gustarán de pintarse las uñas con lo que la moda predisponga. Aunque en estas fechas se celebra el color brillante, intenso y bastante llamativo, se indica que este 2026 el interés recaerá sobre otro tipo de propuestas.

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¿Qué tipo de uñas será tendencia en la primavera 2026?

En general la primavera es vista como una perfecta oportunidad de renovarse, sacar los mejores estilos y por supuesto, brillar de manera evidente con colores notorios. Sin embargo, expertas como Ester López (Ali d’Aria), han indicado que en este año lo que reinará será lo sofisticado pero con colores suaves o de tipo pastel.

Ante ese tipo de tendencias, muchas se verán favorecidas al no tener que desarrollar uñas o manicura tan exorbitante, que en ocasiones no era tan fácil de plasmar. Sino que la sobriedad y sencillez podrían otorgar un estilo más que digno. Por ello, estas son 3 propuestas que destacan en este inicio de primavera.

Primavera 2026: uñas opalite

Aunque parte de su popularización se debe a figuras de la música como Taylor Swift, lo que destaca para muchas de las mujeres que las utilizan, es el manifestar un estilo diferente sin necesidad de esforzarse de manera extravagante. Algunas opinologas como Raquel Ninde (experta en Manicura y Marketing Manager de Oh! My Nails) destacan el verde menta suave con reflejos nacarados, etéreos y modernos.

Primavera 2026: detalles metálicos sobre base natural

Aquí el tema radica en elegir una base sólida de un color que te agrade, sobre todo tonos suaves y pasteles. El detalle es el que marcará la diferencia, pues se propone realizarlo con aspectos más brillantes pero al mismo tiempo sutiles. Pueden ser líneas, puntos o pequeños adornos con colores metálicos como el plateado o incluso un dorado.

Primavera 2026: manicura francesa invertida o puntas difuminadas

Aquí la clave es la combinación de colores, que se recomienda de nueva cuenta realizarla con algo suave en la base. Pero aquí el detalle es igualmente muy puntual, con un enfoque moderno y sofisticado. El dibujo de las medias lunas elegantes es clave, pues las puntas difuminadas reflejan un efecto prácticamente de acuarela.