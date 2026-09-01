Ni gastos extra ni obras: 4 consejos para lograr una terraza aesthetic
Terraza aesthetic y low cost: 4 claves para renovarla sin gastar ni un peso de más.
Cada rincón de nuestra casa merece nuestra atención y cariño. Es así como podemos darle la estética que más nos gusta o que puede hacernos sentir cómodos y cobijados como nos merecemos.
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Lo señalado hace referencia a la importancia del diseño de interiores y exteriores que, por lo general, encuentra inspiración en las tendencias que se renuevan cada año. Sin embargo, no todo se modifica según lo que dictan estas tendencias sino que también depende de lo que nuestro bolsillo permite.
Terraza aesthetic sin obras
Es por todo lo señalado anteriormente que muchas transformaciones tienen en cuenta el factor económico en primero lugar por lo que hoy te contamos sobre cómo puedes lograr una terraza aesthetic, sin obras ni gastos elevados.
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Tener una terraza aesthetic transforma esta área exterior, que muchas veces es desaprovechada, en una extensión funcional y armónica del hogar. Además, permite combinar vegetación, luz cálida y materiales naturales con el fin de reducir el estrés y promover el bienestar de quienes la utilizan.
¿Cómo renovar tu terraza?
Más allá de su valor estético, darle a la terraza un estilo aesthetic optimiza sus metros cuadrados porque podemos crear un espacio multifuncional perfecto para relajarnos, trabajar o compartir.
En este punto, a continuación se detallan algunos consejos considerados clave en el proceso de llevar una terraza hacia una estética aesthetic. Lo bueno es que no requieren de grandes inversiones ni remodelaciones estructurales, poniendo el foco principalmente en el equilibrio visual, la calidez y los detalles orgánicos:
- Iluminación cálida y focalizada: Sustituye la luz blanca directa por tiras de luces LED cálidas, guirnaldas estilo kermesse o faroles solares sobre el suelo. La luz tenue y localizada crea de inmediato un ambiente acogedor y relajante al caer la noche.
- Textiles y capas para dar textura: Incorpora almohadones en tonos neutros (beige, crudo, terracota) y mantas ligeras de lino o algodón sobre tus muebles actuales. Mezclar distintas texturas aporta riqueza visual sin necesidad de renovar el mobiliario.
- Plantas a distintas alturas: Utiliza vegetación de hojas verdes intensas (como potus, ficus o monstera) y distribuirlas en escalones, estantes de madera reciclada o macetas colgantes de macramé. El dinamismo vertical genera la sensación de un pequeño oasis urbano.
- Mobiliario recuperado y orden visual: Elimina cualquier objeto innecesario que genere desorden. Utiliza cajones de fruta lijados como mesas auxiliares o repisas, y palets pintados como bancos base para una impronta rústica y moderna a la vez.