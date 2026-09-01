Hijo de Michelle Vieth la acusa de robarse un auto y de querer romper su relación. “Que ya no era su hijo, así dijo”

Por primera vez Leandro Ampudia, hijo mayor de Michelle Vieth, habló públicamente sobre el distanciamiento actual que vive con la actriz. Durante una entrevista la acusó de cortar la relación con él porque tiene una novia, además de supuestamente robarse su auto durante un arranque de enojo y de dejar de apoyarlo.

Leandro Ampudia, de 21 años, lleva el mismo nombre de su padre y es el primogénito de Michelle Vieth. Es fruto de una relación que se dio entre 2004 y 2011, al igual que su hermana Michelle. La actriz tiene 2 hijos más, Christian y Selika, a partir de su relación con Christian Aparicio.

Hijo de Michelle Vieth dice que la actriz dejó de apoyarlo y no habla con ella

En una entrevista para el programa De Primera Mano, Leandro Ampudia confirmó que se encuentra distanciado de su madre y hace un año que no sabe nada de ella. "Tristemente creo que a mi mamá no le gustó la idea de que estoy grande y quiero tener una vida propia. Nos peleamos porque tenía una novia", dijo.

Leandro actualmente vive en Dakota del Norte, tras haber pasado tiempo en Texas dentro de una escuela militar. Aseguró que tuvo que dejar sus estudios y la carrera de piloto aviador porque, aunque tenía "una buena beca", se quedó sin el apoyo de su madre y recayó en él pagar todo.

Según su relato, antes de que su novia originaria de Oklahoma se mudara con él, la relación con Michelle Vieth estaba bien; el problema se presentó cuando la actriz se enteró. "Tomó un vuelo, se metió a mi departamento sin permiso, se llevó las llaves del coche, se robó el coche, hizo un desmadre por decirlo así".

El joven dijo que la actriz se negó a hablar con él o escuchar su versión de los hechos. "Me puso una opción: que era ella o mi novia. Si me quedaba con ella iba a pagar la escuela, iba a seguir pagando el departamento, iba a seguir apoyándome. Si escogía a mi novia, que no iba a tener nada conmigo, que ya no era su hijo, así dijo".

Leandro también acusó que no fue la primera vez que su mamá tenía una reacción así. Dijo que, en parte, Michelle lo mandó a una academia militar porque en Acapulco (donde residía antes) tenía una novia.

En varias ocasiones la actriz ha hecho referencia en redes sociales a lo orgullosa que se siente de su hijo y a la carrera que eligió. Una publicación de junio de 2025 da muestra de ello.

