3 errores al cepillarte el cabello antes de dormir que te están causando horquilla

Mantener una melena saludable, brillante y libre de puntas abiertas es el objetivo de cualquier rutina de cuidado capilar, pero al cepillarte el cabello antes de dormir puedes cometer errores que estén arruinando por completo tu melena, de acuerdo con los expertos.

La aparición de la molesta horquilla no siempre se debe a la falta de hidratación o al uso de herramientas de calor, sino a pequeños descuidos mecánicos que debilitan la fibra capilar justo antes del descanso.

El momento previo a ir a la cama es crítico porque el cabello pasará varias horas expuesto al roce constante con las sábanas y almohadas. Si realizas un cepillado agresivo o incorrecto, dejas las hebras vulnerables a la rotura y despojas a las puntas de sus aceites naturales protectores.

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Los 3 errores al cepillarte el cabello que arruinan la salud de tu melena

Cepillar de la raíz a las puntas

Arrastrar los nudos desde la parte superior estira la fibra capilar, creando tensión extrema y rompiendo el extremo del cabello.

Así debes cepillar tu cabello antes de dormir para evitar maltratarlo|Pexels: Polina Tankilevitch

Desenredar el cabello estando húmedo

El pelo mojado o húmedo es sumamente elástico y frágil; el cepillado nocturno en este estado fractura la cutícula al instante.

Usar un cepillo de cerdas plásticas rígidas

Las herramientas con cerdas de plástico duro o con bolitas en las puntas enganchan los filamentos, desgarrando las puntas abiertas.

Comienza siempre desenredando los últimos centímetros de tu cabello y ve subiendo gradualmente hacia los medios y la raíz. Utiliza cepillos de cerdas de jabalí o cepillos antitirones con dientes flexibles que respeten la elasticidad de la hebra.

La forma correcta de cepillarte el cabello antes de dormir para no maltratarlo|KAROLINA GRABOWSKA KABOOMPICS

Aplica una gota de aceite de argán o de jojoba en las puntas antes de cepillar para lubricar el deslizamiento de la herramienta. También recuerda que nunca debes ir a la cama ni cepillar tu melena si aún conservas rastros de humedad del baño nocturno.

Recoge el pelo en un peinado protector y suave para evitar que el movimiento de la cabeza genere nuevos nudos con la almohada, algo como una trenza floja, si tienes el cabello largo.