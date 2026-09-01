Qué hacer con el espacio arriba del ropero de la recámara: 4 soluciones para dejar de despreciarlo

Hay rincones de las habitaciones que pasan completamente desapercibidos y casi siempre terminan desaprovechándose. Es el caso del espacio que queda justo en la parte superior del ropero, que si bien ya no es tan accesible para poner ropa, sí tiene un gran potencial para optimizar el almacenamiento de manera práctica y sin tener que recurrir a remodelaciones extremas.

¿Cómo aprovechar el espacio que queda arriba del ropero? 4 ideas que se ven bonitas y son fáciles de instalar