Qué hacer con el espacio arriba del ropero de la recámara: 4 soluciones para dejar de despreciarlo
Para que aproveches al máximo el espacio del ropero y tu recámara siempre se vea ordenada, puedes implementar soluciones prácticas y fáciles de instalar.
Hay rincones de las habitaciones que pasan completamente desapercibidos y casi siempre terminan desaprovechándose. Es el caso del espacio que queda justo en la parte superior del ropero, que si bien ya no es tan accesible para poner ropa, sí tiene un gran potencial para optimizar el almacenamiento de manera práctica y sin tener que recurrir a remodelaciones extremas.
¿Cómo aprovechar el espacio que queda arriba del ropero? 4 ideas que se ven bonitas y son fáciles de instalar
Cajas decorativas para guardar documentos. Si te pasa que no sabes en dónde poner tus papeles importantes para tenerlos siempre a la mano y que no se maltraten, puedes guardar documentos en una caja que se ponga en la parte superior del armario. Para que no se vea feo en la decoración, apuesta por decorarlas con cintas de colores o algunos stickers, lo que además te ayudará a tener todo perfectamente bien identificado.
Cestos de mimbre para poner cables. Uno de los artículos que son enemigos de toda buena organización, son los cables, en especial los que no se utilizan de forma regular, pero que siempre conviene guardar por si acaso. Así que para que dejen de estorbarte en los cajones y burós, consigue cestos de mimbre para ponerlos y colócalos justo en el espacio alto del ropero. Esto además hará que se vea todo bien ordenado y mejora la decoración, en especial ahora que están arrasando en las tendencias para el hogar 2026.
Cubos para la ropa que no usas tan seguido. Si tienes la costumbre de ir rotando las prendas de tu clóset conforme cambian las estaciones y el clima, sabes que no es para nada sencillo encontrar dónde poner todo lo que no usas. Y una alternativa accesible y muy práctica, son los cubos de ropa que tienen buen espacio para poner chamarras, abrigos, suéteres y todo tipo de piezas, para que armar tus looks en el día a día sea mucho más fácil.
Instalar una barra superior para aprovechar el espacio del ropero. Para las personas que prefieren tener su guardarropa perfectamente bien ordenado durante todo el año y el espacio les llega a resultar insuficiente, está la opción de instalar una barra extra en la parte alta del clóset. Aquí se pueden poner bolsas, cinturones, sombreros, bufandas y otras piezas que ya no quepan en el ropero.