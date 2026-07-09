Cómo hacer un pastel de la Princesa Peach de Mario Bros: 2 ideas fáciles y económicas

‘Mario Bros’ es uno de los videojuegos más importantes que existe, lanzado en la década del ’80 por Nintendo y que sus personajes rápidamente se han convertido en los más queridos por todos, incluso ha llevado a que llegue a la pantalla grande. Este videojuego se ha convertido en temática de muchos cumpleaños infantiles, desde su decoración con guirnaldas, globos y piñatas; hasta la elaboración de un pastel. Si quien cumple años es una niña, entonces te dejaremos dos ideas para que decores un pastel de la Princesa Peach y que son fáciles y económicas.

Desde su aparición en el mundo, que ‘Mario Bros’ se ha convertido en el videojuego más popular de todos, que cuenta con una gran cantidad de personajes y en donde cada uno cumple un rol clave. Además, debido a su popularidad, es que ha llegado a la pantalla grande y no puede faltar como motivo de decoración en los cumpleaños infantiles.

Uno de los personajes de este videojuego es la ‘Princesa Peach’ a quien el personaje principal debe rescatar y que seguramente sea el elegido por las niñas para la decoración y que en lugar de gastar dinero en una especialista, lo podemos hacer en casa en simples pasos y con dos ideas fáciles. Entre los aspectos a tener en cuenta, son las tonalidades, que van del rosa vibrante, coronas doradas y los elementos mágicos del mundo de Mario Bros; por lo que te dejaremos dos ideas de pasteles.

Pastel de frosting liso con medallón central de la Princesa Peach

Se destaca por su elegancia y por poner el rostro de la princesa como el centro absoluto de atención en un marco impecable.



La base : tienes que cubrir el pastel con un frosting de crema de mantequilla o chantilly en tono rosa pastel utilizando una espátula de alisado para lograr una superficie tersa

: tienes que cubrir el pastel con un frosting de crema de mantequilla o chantilly en tono rosa pastel utilizando una espátula de alisado para lograr una superficie tersa Rostro impreso : consiste en colocar en el frente del pastel un medallón circular o papel de oblea comestible con la imagen en primer plano del personaje

: consiste en colocar en el frente del pastel un medallón circular o papel de oblea comestible con la imagen en primer plano del personaje Detalles: coronar el pastel en los bordes inferiores y superiores con ondas de betún rosa utilizando una duya de estrella para darle volumen y para ganar altura en la presentación, debes distribuir en la parte superior adornos de cartulina brillantes

Pastel texturizado con silueta en relieve y detalles tridimensionales

Se trata de un diseño más lúdico, dinámico, con movimiento y en donde podrás jugar con el relieve

