Cómo hacer un pastel de la Princesa Peach de Mario Bros: 2 ideas fáciles y económicas
No hace falta ser un especialista en repostería para hacer estas sencillas elaboraciones.
‘Mario Bros’ es uno de los videojuegos más importantes que existe, lanzado en la década del ’80 por Nintendo y que sus personajes rápidamente se han convertido en los más queridos por todos, incluso ha llevado a que llegue a la pantalla grande. Este videojuego se ha convertido en temática de muchos cumpleaños infantiles, desde su decoración con guirnaldas, globos y piñatas; hasta la elaboración de un pastel. Si quien cumple años es una niña, entonces te dejaremos dos ideas para que decores un pastel de la Princesa Peach y que son fáciles y económicas.
Desde su aparición en el mundo, que ‘Mario Bros’ se ha convertido en el videojuego más popular de todos, que cuenta con una gran cantidad de personajes y en donde cada uno cumple un rol clave. Además, debido a su popularidad, es que ha llegado a la pantalla grande y no puede faltar como motivo de decoración en los cumpleaños infantiles.
Uno de los personajes de este videojuego es la ‘Princesa Peach’ a quien el personaje principal debe rescatar y que seguramente sea el elegido por las niñas para la decoración y que en lugar de gastar dinero en una especialista, lo podemos hacer en casa en simples pasos y con dos ideas fáciles. Entre los aspectos a tener en cuenta, son las tonalidades, que van del rosa vibrante, coronas doradas y los elementos mágicos del mundo de Mario Bros; por lo que te dejaremos dos ideas de pasteles.
Pastel de frosting liso con medallón central de la Princesa Peach
Se destaca por su elegancia y por poner el rostro de la princesa como el centro absoluto de atención en un marco impecable.
- La base: tienes que cubrir el pastel con un frosting de crema de mantequilla o chantilly en tono rosa pastel utilizando una espátula de alisado para lograr una superficie tersa
- Rostro impreso: consiste en colocar en el frente del pastel un medallón circular o papel de oblea comestible con la imagen en primer plano del personaje
- Detalles: coronar el pastel en los bordes inferiores y superiores con ondas de betún rosa utilizando una duya de estrella para darle volumen y para ganar altura en la presentación, debes distribuir en la parte superior adornos de cartulina brillantes
Pastel texturizado con silueta en relieve y detalles tridimensionales
Se trata de un diseño más lúdico, dinámico, con movimiento y en donde podrás jugar con el relieve
- La base: tienes que decorar los laterales del pastel usando una técnica de rayado horizontal en el frosting rosa, creando una textura acanalada moderna; y en la base del pastel, realizar una transición frosting verde para simular las colinas del Reino Champiñón
- Silueta en relieve: debes utilizar una impresión en papel fotográfico grueso o fondant recortado con la silueta completa o de medio cuerpo y colocarla de manera vertical
- Detalles: complementar la escena modelando pequeños champiñones en fondant y rosa blanco para agregarlos a la superficie