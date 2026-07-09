MasterChef 24/7 celebra el cumpleaños del Chef Poncho Cadena: ¿Cuál es su grado de estudios?

MasterChef 24/7 se vistió de manteles largos para celebrar el cumpleaños de una de las figuras más queridas, respetadas y electrizantes del panel de jueces: el Chef Poncho Cadena. Conocido por su estilo audaz, su carisma indomable y su rigurosa exigencia frente a las estaciones de los participantes, Cadena se ha consolidado como un pilar fundamental del exitoso reality.

Sin embargo, detrás de esa imponente presencia con filipina y su profundo conocimiento de los fuegos, se esconde una trayectoria académica y un origen profesional que pocos conocen fuera del ámbito gastronómico.

Aunque Poncho Cadena pertenece con orgullo a una dinastía culinaria que arrastra el legado de cuatro generaciones de chefs, su primer romance con las aulas no comenzó entre sartenes y recetas, sino entre lienzos, tipografías y formas.

|Instagram @donponchocadena / @masterchefmx

¿Qué estudió el Chef Poncho Cadena de MasterChef 24/7?

De acuerdo con el perfil del juez publicado por TV Azteca, antes de adentrarse de lleno y de forma profesional en el universo de la gastronomía, Poncho Cadena estudió la carrera universitaria de Diseño Gráfico en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Esta formación visual y artística explica, en gran medida, la meticulosa estética, la vanguardia y el alma conceptual que imprime en cada uno de sus proyectos actuales.

No obstante, la llamada de la sangre y la tradición familiar terminaron por imponerse. En el año 2001, decidió dar un vuelco total a su vida y se trasladó a Canadá para estudiar formalmente cocina en la prestigiosa escuela Pacific Culinary Arts. Durante su estancia en el extranjero, el chef no solo adquirió bases académicas de nivel internacional, sino que se curtió en la línea de fuego trabajando como cocinero en diversos restaurantes canadienses, una etapa de intenso aprendizaje documentada por el reconocido Canal Cocina de España.

¿Cuáles son los restaurantes del Chef Poncho Cadena de MasterChef 24/7?

Esa singular fusión entre el diseño y la alta cocina dio origen a los icónicos conceptos gastronómicos que hoy lidera en México. Entre sus restaurantes destacan Hueso, ubicado en la colonia Country Club de Guadalajara; La Leche, situado en el boulevard Francisco Medina Ascencio en Puerto Vallarta; y el aclamado Carbón Cabrón, localizado en la carretera Transpeninsular en San José del Cabo, Baja California Sur.

Hoy, el cumpleañero celebra un año más de vida compartiendo esa invaluable maestría con la nueva generación de cocineros de la televisión. ¡Oído, chef!