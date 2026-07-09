El truco casero más efectivo para blanquear tus tazas manchadas de café

Cuando se habla de la higiene del hogar no solo se hace referencia a la limpieza de sus pisos, el baño y la cocina. Se trata de un conjunto de acciones enfocadas en prevenir enfermedades y la proliferación de insectos y roedores dentro de la casa.

“El público sabe qué papel juega cada quién en la agrupación”, esposa de Alejandro Marcovich revela que nadie de los Caifanes ha ido a ver al guitarrista

La higiene de los utensilios de cocina y la vajilla es parte de esta labor y es por eso que muchos trucos resultan necesarios. En esta oportunidad, una estrategia muy poderosa toma el protagonismo ante las manchas que aparecen en las tazas donde tomamos café y que parecen imposibles de ser eliminadas.

¿Por qué se manchan las tazas?

Es muy común encontrar tazas de café con manchas y esto se debe a los taninos, unos compuestos químicos orgánicos que están presentes de forma natural en los granos de café y también en el té. Estos poseen pigmentos oscuros y propiedades astringentes.

Cuando los taninos entran en contacto con la superficie de la taza, especialmente si el material es poroso, estos se adhieren y se van acumulando con el paso tiempo creando una fina película que, si no se limpia adecuadamente, dan lugar a la aparición de manchas marrones que resultan muy difíciles de eliminar.

Blanqueador de tazas

Es cierto que en el rubro de la limpieza los productos que se encuentran en el mercado son muchos y prometen resultados concretos. Sin embargo, en muchos hogares hay tazas de café que contienen leves manchas que dan cuenta de su utilización.

En este marco, surge un método casero como el más recomendado para la eliminación de esas manchas y sin desgastar ni rayar el acabado original de las tazas. A continuación se detallan los ingredientes que se necesitan y el paso a paso para su preparación y uso:

Ingredientes

Entre 1 y 2 cucharadas de bicarbonato de sodio.

Una pequeña cantidad de agua (la necesaria para humedecer el polvo).

Preparación y aplicación