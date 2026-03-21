Mhoni Vidente; estas son las predicciones más ATERRADORAS que ha hecho la reconocida astróloga

Mhoni Vidente está de celebración pues cumple 49 años de edad, por lo que en esta ocasión recordamos cuáles han sido las predicciones más aterradoras que ha hecho, mismas que han generado miedo y angustia en más de una persona.

¿Cuáles han sido las predicciones más aterradoras de Mhoni Vidente?

La astróloga y tarotista cubana es una de las más reconocidas en el medio del espectáculo debido a sus sorprendentes predicciones, mismas que van desde eventos que impactan en la naturaleza, infidelidades, embarazos hasta trágicas muertes. Es por eso que te contamos algunas de las más fuertes que han causado temor a más de una persona.

Huracán en México: Durante 2025 la reconocida astróloga mencionó que una de sus predicciones tenía que ver con un fenómeno que afectaba el país: "Viene un huracán muy fuerte para nosotros en México que va cruzar todo Yucatán, Holbox, toda esa parte y entra al golfo mexicano” fueron algunas de sus palabras, mismas que causaron preocupación en algunas personas.



Durante 2025 la reconocida astróloga mencionó que una de sus predicciones tenía que ver con un fenómeno que afectaba el país: fueron algunas de sus palabras, mismas que causaron preocupación en algunas personas. Sismos: En 2024 la reconocida vidente dijo que ve en dicho año había distintos sismos “Uno de los sismos más fuertes va a ser en febrero, que yo lo calculo que va a ser el día … 7 11 o 21 de febrero, que es cuando va a ser uno de los sismos más fuertes que va a tener México de 7.7 o 7.1” pues recalcó que 2024 era “un año sísmico” además de que expresó que “nos acostumbrariamos a escuchar la alarma sísmica”.



En 2024 la reconocida vidente dijo que ve en dicho año había distintos sismos pues recalcó que 2024 era “un año sísmico” además de que expresó que “nos acostumbrariamos a escuchar la alarma sísmica”. Tragedia en el espectáculo: “Lamentablemente vienen más tragedias” fueron palabras de la astróloga a inicios de 2026 pues mencionó que habrían muertes en el gremio artístico. “A todos los artistas sí les digo que no metan el saco negro ni el vestido negro porque va a haber más velorios” pues aseguró que venía la muerte “casi seguida” de una cantante de 80 años, de otro joven de unos 53 años así como de un actor reconocido de películas.

¿Quién es Mhoni Vidente?

Mhoni Vidente es una reconocida astróloga y tarotista originaria de Cuba, pero que actualmente vive en México. No solo ha tenido una participación activa en televisión sino que a través de las redes sociales comparte sus predicciones. Su alcance es uno de los más grandes a nivel nacional ya que cuenta con dos millones de seguidores en Instagram.