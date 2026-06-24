5 ideas para doblar tus sábanas como todo un experto y ahorrar espacios en casa

Dentro del hogar, una de las tareas que pueden parecer complicadas es el doblar sábanas. No obstante, si se hace de la manera correcta, podría marcar la diferencia entre tener una habitación ordenada o un rincón lleno de ropa de cama sin acomodar. Por ello, ahora te contamos sobre 5 ideas sencillas con las que podrás doblar tus sábanas de manera sencilla.

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El doblar correctamente las sábanas puede ser el detalle que convierta tu habitación en un hogar organizado y estético. Dentro de las múltiples opciones que existen, sobresale el doblado tipo hotel, el método enrollado, el paquete completo con fundas, el sistema vertical para cajones y el doblado compacto para estantes. Aquí te contamos 5 ideas para doblar sábanas de manera sencilla.

Doblado estilo hotel

Este tipo de doblado consiste en extender las sábanas sobre una superficie completamente plana que te permita doblarlas de manera rectangular mientras se aísla cada pliegue. Este método brinda un paquete limpio y elegante que ocupa poco espacio y facilita su guardado.

Doblado estilo hotel|Pexels- canva

Sábanas enrolladas

Dentro de esta técnica, es importante doblar la sábana en un perfecto rectángulo alargado, el cual se tiene que enrollar de manera uniforme desde uno de los extremos hasta formar un cilindro compacto. Este proceso te permite ahorrar espacio dentro de cajones o cajas de almacenamiento.

Sábanas enrolladas|Imagen generada con Ia por CANVA - pexels

Tipo "paquete"

Dobla las sábanas de manera plana, junto con las fundas de almohada y las demás piezas que complementen el juego, cuidando la rectitud de cada pliegue, para posteriormente guardar todo el juego dentro de una de las fundas. De esta manera se prioriza el orden al mantener todo el juego unido.

Doblado de sábanas tipo “paquete”|Africa images incluido en Canva Pro

De manera vertical para cajones

Al doblar las sábanas, prioriza la rectitud, ya que, en lugar de apilar las piezas una por encima de la otra, debes colocar los rectángulos compactos de manera vertical (como si fueran carpetas). Esto permite identificar de manera más sencilla cada sábana.

De manera vertical para cajones |Pexels-Canva

Doblado compacto

Para esta técnica, la paciencia es la clave, pues cada doble tiene que ser pensado y planchado hasta formar un rectángulo pequeño y uniforme con el que se facilite organizar los juegos dentro de cajones para lograr aprovechar al máximo disponible

Sábanas doblado compacto|Pexelsshot-canva

Mantener las sábanas bien dobladas no solo ayuda a aprovechar mejor el espacio, también facilita la organización del hogar y prolonga el buen estado de la ropa de cama. Con cualquiera de estas técnicas podrás mantener tu clóset ordenado y encontrar cada juego de sábanas de forma rápida y práctica.