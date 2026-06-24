5 ideas para doblar tus sábanas como todo un experto y ahorrar espacios en casa
Mantén tu ropa de cama ordenada y aprovecha mejor los espacios de almacenamiento con estas sencillas técnicas.
Dentro del hogar, una de las tareas que pueden parecer complicadas es el doblar sábanas. No obstante, si se hace de la manera correcta, podría marcar la diferencia entre tener una habitación ordenada o un rincón lleno de ropa de cama sin acomodar. Por ello, ahora te contamos sobre 5 ideas sencillas con las que podrás doblar tus sábanas de manera sencilla.
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El doblar correctamente las sábanas puede ser el detalle que convierta tu habitación en un hogar organizado y estético. Dentro de las múltiples opciones que existen, sobresale el doblado tipo hotel, el método enrollado, el paquete completo con fundas, el sistema vertical para cajones y el doblado compacto para estantes. Aquí te contamos 5 ideas para doblar sábanas de manera sencilla.
Doblado estilo hotel
Este tipo de doblado consiste en extender las sábanas sobre una superficie completamente plana que te permita doblarlas de manera rectangular mientras se aísla cada pliegue. Este método brinda un paquete limpio y elegante que ocupa poco espacio y facilita su guardado.
Sábanas enrolladas
Dentro de esta técnica, es importante doblar la sábana en un perfecto rectángulo alargado, el cual se tiene que enrollar de manera uniforme desde uno de los extremos hasta formar un cilindro compacto. Este proceso te permite ahorrar espacio dentro de cajones o cajas de almacenamiento.
Tipo "paquete"
Dobla las sábanas de manera plana, junto con las fundas de almohada y las demás piezas que complementen el juego, cuidando la rectitud de cada pliegue, para posteriormente guardar todo el juego dentro de una de las fundas. De esta manera se prioriza el orden al mantener todo el juego unido.
De manera vertical para cajones
Al doblar las sábanas, prioriza la rectitud, ya que, en lugar de apilar las piezas una por encima de la otra, debes colocar los rectángulos compactos de manera vertical (como si fueran carpetas). Esto permite identificar de manera más sencilla cada sábana.
Doblado compacto
Para esta técnica, la paciencia es la clave, pues cada doble tiene que ser pensado y planchado hasta formar un rectángulo pequeño y uniforme con el que se facilite organizar los juegos dentro de cajones para lograr aprovechar al máximo disponible
Mantener las sábanas bien dobladas no solo ayuda a aprovechar mejor el espacio, también facilita la organización del hogar y prolonga el buen estado de la ropa de cama. Con cualquiera de estas técnicas podrás mantener tu clóset ordenado y encontrar cada juego de sábanas de forma rápida y práctica.