Los peluqueros piden poner papel de aluminio en el pelo antes de dormir: por qué lo recomiendan y para qué sirve

Dormir y mantener el peinado intacto suele ser un desafío constante, especialmente para quienes buscan controlar el encrespamiento o conservar la definición de su cabello sin aplicar calor. En la búsqueda de soluciones prácticas, el truco de envolver la melena en papel aluminio antes de acostarse se ha vuelto viral como una alternativa para disipar la electricidad estática y proteger la fibra capilar de la fricción constante contra la almohada durante la noche.

La efectividad de esta técnica radica en la capacidad del aluminio para actuar como un conductor que ayuda a reducir las cargas eléctricas acumuladas en el pelo, manteniendo cada mechón en su lugar. Sin embargo, para aprovechar sus beneficios de forma segura y evitar tirones o molestias al descansar, es clave realizar el procedimiento sobre la melena completamente seca, dividida en secciones suaves y sin ejercer demasiada presión.

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¿Es bueno dormir con el cabello mojado?

Dormir con el cabello mojado no es recomendable. La humedad constante debilita la fibra capilar, haciéndola más quebradiza y propensa a las puntas abiertas por la fricción con la almohada. Además, la acumulación de agua y calor en la piel cabelluda favorece la proliferación de hongos y bacterias, lo que puede desencadenar caspa, dermatitis o irritaciones. Para mantener un pelo fuerte y sano, conviene secarlo por completo antes de acostarse.

¿Sirve poner papel aluminio en el cabello antes de dormir?

El truco de envolver el cabello en papel aluminio antes de dormir busca reducir la electricidad estática y mantener la forma del peinado sin aplicar calor. Al funcionar como conductor eléctrico, el aluminio ayuda a disipar el encrespamiento causado por la fricción con la almohada.

Para aplicarlo de forma segura, el pelo debe estar completamente seco. Se dividen las secciones deseables y se envuelven suavemente sin apretar para evitar tirones. Aunque es un recurso casero práctico, los estilistas advierten que no sustituye un tratamiento hidratante y recomiendan las fundas de seda o satén para cuidar la melena.