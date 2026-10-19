3 ideas de corte de cabello rizado corto en capas para mujeres que no le temen al cambio

No cabe duda que una de las cabelleras más famosas es la rizada. Muchas personas temen tenerla debido a que su cuidado y manejo debe ser preciso, esto para evitar frizz. Sin embargo, existen muchas maneras de llevarlo y hacer que luzca fenomenal, una de estas ideas es la de llevarlo en capas y corto. Por esta razón te presentamos 3 ideas que puedes pedir la próxima vez que asistas al salón de belleza. El corte es ideal para cualquier cabello chino.

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Cabello rizado: Ideas de corte corto en capas para mujeres que buscan un cambio

¿Quién dijo que el cabello chino no puede ser cortado en capas? El estilista profesional Larry King mencionó a una revista británica de moda y belleza “Si tienes el cabello rizado, se le hacen capas para realzar esos rizos”. En este sentido, un corte realizado de manera profesional genera forma y movimiento en los rizos. A continuación te presentamos 3 ideas para que te atrevas a llevar en cualquier temporada del año.

Corte de pelo rizado en forma de "U"

Esta idea de corte, como su nombre lo indica, es una en la que la forma que destaca es la de la "U". Lo que este corte hará es que el cabello mantenga una apariencia descendente en la parte de atrás. Puedes elegir el número de capas que quieras, entre más, el volumen del pelo será mayor.

Corte de pelo "flowy" en cabello rizado

Esta idea de corte de pelo consiste en hacer capas suaves para generar un movimiento completamente natural. Su objetivo principal es hacer que el pelo fluya y se distribuya hacia los lados sin verse muy firme, rígido excesivamente peinado. Es ideal para las personas que aman los looks relajados.

Corte degrafilado y con fleco en pelo rizado

Esta idea consiste en un corte de pelo donde el fleco, además de los rizos son los protagonistas. El degrafilado permitirá que haya menos peso en el cabello, más movimiento así como fluidez y mejor distribución. El fleco puedes llevarlo entre abierto, esto le dará un toque relajado a tu look.