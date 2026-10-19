Mónica Escobedo rompe el silencio tras ser expulsada de La Granja VIP por fuerte infracción contra Niurka: “Les faltaron manos”

Mónica Escobedo fue expulsada de La Granja VIP por romper las reglas de convivencia y atentar contra la integridad de Niurka en un arrebato. Esto implicó que no pudiera despedirse de sus compañeros y que no la recibieran en el foro como a los eliminados de cada semana, sino que tuvo que irse directamente a su casa y hasta ese momento pudo hablar de lo ocurrido.

Sin embargo, lejos de mostrar arrepentimiento por lo que pasó, la comediante festejó diciendo "les faltaron manos", haciendo referencia a que no pudieron contra ella más que con esta sanción. Este polémico comentario quedó exhibido a través de las historias en redes sociales que subieron los amigos que la esperaban para recibirla con una guerra de almohadas, como una burla a la dinámica que desencadenó todos los problemas.

Cabe recordar que desde que salió de La Granja VIP, Mónica Escobedo demostró que no se sentía mal por lo que pasó y hasta dijo que fue un "estate quieto". Además, puso la excusa de que ella ya quería irse y la expulsión no era en realidad un castigo.

¿Por qué expulsaron a Mónica Escobedo de La Granja VIP? La falta imperdonable que le costó su lugar

La sexta Gala de Eliminación de La Granja VIP fue completamente diferente para todos, pues desde el inicio, Adal Ramones advirtió que había un tema muy delicado que necesitaban tratar de inmediato. Es por esto que reunió a los nominados en privado y les informó de la situación, aclarando que este tema solo le incumbía a una persona y pidiendo al resto que salieran.

En este momento, se le dio avisó a Mónica Escobedo sobre la grave infracción que cometió en la fiesta del viernes 16 de octubre. Por lo que se le explicó que el Gallo observó el instante preciso en el que hubo una agresión física en contra de Niurka y le mostraron las imágenes para reiterarle que este tipo de contactos están rotundamente prohibidos, pues ella pegó con la mano y la vedette lo hizo con las almohadas que les proporcionaron para que pasaran un rato divertido.

¿Qué dijo Mónica Escobedo al ser expulsada de La Granja VIP? Así trató de justificar su infracción

Antes de que se le informara que la expulsión directa sería su castigo por incumplir las reglas de La Granja VIP, Mónica Escobedo trató de defenderse y explicar los motivos que la llevaron a actuar de esa manera. Al respecto, señaló que su reacción fue propiciada por lo supuestos malos tratos de Niurka, pues aseguró que llevaba días lanzándole indirectas y siendo grosera porque ya no formaba parte de su equipo.

Después, la comediante quiso suavizar la situación argumentando que había sido un toque muy ligero y que "ni siquiera le dejó marcas", por lo que pensaba que no había que exagerar las cosas. No obstante, Adal Ramones fue muy claro al decirle que el contacto físico está rotundamente prohibido en La Granja VIP y no había justificación por lo que pasó, pues estaban en una dinámica con almohadas y las manos no eran permitidas.